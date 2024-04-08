粵劇擊樂大師高潤權入行金禧紀念 集名伶新秀演出傳統戲 (21:30)

粵劇擊樂大師高潤權入行50年金禧紀念，日前於西九戲曲中心大劇院演出三場《高潤權鼓板五十年》，並邀得阮兆輝、李龍、尹飛燕擔任藝術總監。節目包括排場戲《玉皇登殿》、《天姬送子》（由阮兆輝尹飛燕示範演出）、名伶梁兆明，宋洪波，藍天佑、黎耀威等主演中篇劇《三帥困崤山》等 ; 粵劇新貴梁非同獲前輩吳美英親自教授演出《香花山大賀壽》之重頭戲「觀音十八變」。

三場演出順利完成，高潤權感受良多，說：「今次有擔心。有放心，有開心，也有過灰心，乜心都有，但係結果非常OK，做完好開心，令我喜出望外，10個觀眾有9個觀眾都話好好睇，未睇過咁好嘅，原來封相係咁㗎？我們想執番正傳統戲，估唔到大獲好評，一班年輕人，加埋輝哥等前輩，個個不執着，眾志成城去做這件事，開心處就在此。我希望盡量把爸爸教我的知識，教給年輕一代。」

為了讓年輕一輩有機會接觸傳統戲，今次高潤權安排了很多新人参加演出，他大讚三位總監盡心傳授，年輕演員吳立熙、黃成彬，陳紀婷做得好好，女演員關凱珊甚至肯掛鬚，毫不計較。他又說：「梁非同很有潛質，今次派她演觀音，她演得非常出色，因為我打過美英姐演觀音，招式係點我知嘅，非同將吳美英教授的觀音十八變表演法全部做到出來，在台上簡直就是第二個吳美英。」

今次演出高潤權感受到友情滿滿，真正感受到自己在行內得到尊重和支持。「我很尊重前輩，又惜年輕新秀，佢哋問到我嘅嘢，除非唔識，我識一定會全部教佢哋。好少收埋，他們也比較尊重我。」完成《高潤權鼓板五十年》後，他稱太疲累，只想休息：「這三晚其實打得幾攰㗎，要用好強嘅意志去堅持。但我唔搵人替，要對得住觀眾，點捱我都要捱埋佢。今次成績，我覺得在友情上，在成績上都贏，大家對粵劇傳承同心盡力，我好滿意，好滿足，好開心。」

（即時娛樂）