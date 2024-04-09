《逆天2》蔣祖曼拍求婚戲身水身汗 爆黃智賢練出零汗神功 (13:44)

無綫劇《逆天奇案2》昨晚（8日）一集，復合成功的Nic Sir（黃智賢Ben飾）和Hazel（蔣祖曼Joman飾）關係再有新變化！Nic Sir借意約Hazel到長洲吃海鮮，實質是在船上炮製驚喜求婚。Nic Sir準備好大束鮮花和閃爆求婚戒指，跪地向Hazel求婚，並發表愛的宣言，但Hazel婉拒Nic Sir求婚，原來Hazel受父母離婚影響，對婚姻有恐懼。

船上求婚場口雖然氣氛浪漫，但拍攝過程相當辛苦，Joman受訪時透露：「上輯都有拍過船上戲，有咗上次經驗都知道時間比較趕，我哋做足準備。當日天氣係超級無敵咁熱，雖然我着到唔係好厚，但我真係好大汗，拍到身水身汗，反而阿Ben佢就好犀利，佢仲要着西裝3件套，但佢真係完全冇汗出，佢話拍古裝拍到已經習慣熱嗰種感覺，話自己冇汗出㗎喇，呢啲真係經驗嚟，我都好希望練到冇汗出！」

講到今輯與Ben再續前緣，Joman表示默契十足，現在2人在另一套劇再次合作。另外，劇中打戲連場的Ben在Ig上載做Gym相，阿Ben半裸曬爆肌身材，胸肌和腹肌相當結實，56歲的Ben表示：「練的是身體；磨的是鬥志！為新角色裝備自己！」

昨晚一集另一焦點人物，非飾演Nic Sir爸爸福伯的李龍基莫屬，劇情講到他無辜捲入黑社會非法收樓事件，意外爆出福伯原來是大地主，除了自住2個單位和2個舖位外 ，還隱瞞Nic Sir收埋了6個舊樓單位！曾有報道指投資有道的基哥，名下有7個物業，更有「深圳樓王」之稱，有網民笑言他戲如人生：「戲裏戲外都係大地主！」

（即時娛樂）