林峯向吳卓羲「示愛」 重溫《大唐雙龍傳》露股場口 (15:47)

製作組又找來2人當年《全城火熱穿梭奧運夜》的跳唱片段，除了有Ron峯，還有黃宗澤、馬國明、黎諾懿及陳鍵鋒。（大會提供）

由麥美恩和曾展望主持的清談節目《Mayanne小喇叭》，周四晚（11日）一集主題是「娛樂圈中真‧友‧情」，邀來林峯及吳卓羲（Ron）兩位好兄弟擔任嘉賓，是次是2人相隔多年後，再在無綫節目中同框。

相識長達25載的「Ron峯」在節目中大談相識經過、日常相處兼互爆對方秘密，2人除了每日必定聯絡對方，更互到對方家中過夜，猶如親人。當年是林峯主動聯絡阿Ron約食飯，阿Ron亦坦言嚇了一跳：「佢打畀我嗰陣時我都打咗個凸，嗰時佢已經《尋秦記》，佢話約我食飯，我就覺得咁奇怪嘅？然後就一步步建立關係。」林峯亦向Ron發表愛的宣言：「鍾意你吖嘛！」林峯透露當年冒昧採取主動，全因看到Ron落下男兒淚感人一幕，阿Ron聞言指自己也是因為錄影這集《小喇叭》，才知道林峯當年「睇中」自己真相。

「Ron峯」又應製作組要求翻看當年拍攝《大唐雙龍傳》時露股一幕，面對這幕經典場口，Ron爆料指是臨場應導演要求拍攝：「初初劇本冇㗎，佢哋話不如整場令伍姑娘尷尬少少（嘅戲），咁佢有咩會尷尬呢？導演就提議除晒，我就問：『出唔出得街呀？除冇問題吖！我哋咁嘅資質，但點樣遮住前面先？」林峯笑說：「現場有啲大垃圾膠袋，我哋就剪咗個角落頭落嚟。」

Ron再說：「我望住佢剪幾大，我咪再剪大啲，鬥大咯！重點係我哋用牛皮膠紙黐。」林峯即大表認同：「黐嗰陣冇問題，搣嗰時大鑊。」說得興起的Ron，還大爆搣膠紙時苦况：「要搵𠝹刀𠝹！𠝹咩？毛咯！我哋互幫大家，現場冇人夠膽幫我哋𠝹！」

向來花生多多的《小喇叭》，是集還會曝光「Ron峯」昔日藝訓班及Dancer訓練班的青澀樣，阿Ron指當年髮型不堪回首：「呢張相唔該（airtime）出短少少。」製作組又找來2人當年《全城火熱穿梭奧運夜》的跳唱片段，除了有Ron峯，還有黃宗澤、馬國明、黎諾懿及陳鍵鋒。Mayanne笑指眾人當年舞步不太夾，Ron解釋：「我哋當時全部都好忙，排舞好難夾得齊人。嗰時每一個包辦一間廠，每次走出廠喪屍咁，呢個最夾㗎喇，再拍一條冇可能㗎喇。」

（即時娛樂）