九龍城寨之圍城｜古天樂洪金寶首拍對打戲 製作特輯揭演員艱苦訓練 (16:24)

電影《九龍城寨之圍城》將於5月1日上映，今天（9日）發布《製作特輯‧動作篇》及最新電影海報。片中看所有男演員瞓身演出激烈武打場面，演活原著余兒筆下故事角色，洪金寶與古天樂（古仔）首次上演銀幕對打，2人出手非同小可，古仔上演驚世絕技，就連殿堂級動作導演洪金寶亦大讚古仔打得出色，今次戲中的武打場面是高手過招，屬非一般動作電影。

《製作特輯‧動作篇》林峯展現靈活身手，飛簷走壁，跳躍瞓身，揮舞雙斧以寡敵眾等場面令人看得熱血沸騰，被古天樂、任賢齊打飛的場面，相信令觀眾看得目定口呆，還有劉俊謙騎飛電單車﹑胡子彤利落揮武士刀﹑張文傑凌空分腿﹑一齊在抗敵當中，施展超凡身手動作，繼而洪金寶與古天樂對打，舞動長棍怒插古仔喉嚨一場，亦是焦點所在。武打動作見稱的伍允龍踢飛電單車，黃德斌盲眼造型同時流出，並分享眾演員拍攝前經過艱苦動作訓練。

導演鄭保瑞透露，這部電影有適當的真實，他說：「我的概念是像看港產漫畫，應該比真實更多，是有漫畫感覺的動作。有些設計可以大膽，但拍出來要實在。」動作指導谷垣健治表示，通過很多嘗試及錯誤找到動作的定位，他說：「第一日就要拍龍捲風必殺技，我們很多嘗試，拍出來就找到了感覺，古生每一下都是真力，洪金寶大哥都會用盡全力去做，是最美麗的事情。」古仔與大哥拍完扭打，隨即問候大哥狀况，洪金寶風趣回應：「冇事﹗痛啫﹗」

在片中看到林峯撞到手㬹流露痛苦表情，力臻完美要求重拍等，他說：「用了1個月訓練基本拳術，希望識拳術的人覺得有真實感。」任賢齊興奮分享：「今次要學洪拳、紮馬，一班年輕演員，攞西洋刀、駕電單車追逐，跳躍及動作拍攝都非常精彩。」伍允龍說：「為我角色王九設計了一些怪招，因為不能太傳統。」

古天樂與洪金寶過往多次合作，但就未有認真對打過，洪金寶都是擔任古仔的動作指導，古仔曾笑言被大哥大打是夢想之一。今次二人在戲中分別飾演龍捲風及大老闆，前者奮力守護城寨，希望城寨居民有安逸生活，後者則無惡不作，只為掙取最大的金錢利益， 洪金寶說：「今次角色壞到不得了，除了不做好事，其他事有錢就會去做，不擇手段就是想搵錢。」

古仔談及跟大哥大合作時表示：「我們是第一次一起演戲，他當武術指導拍我很多次，與他打是開心的，他打得很精彩，做武術指導拍的電影都很精彩，有機會跟他打一次亦是一個很難忘的經歷。」洪金寶對古仔亦讚口不絕：「我以為他拍我的戲打得，原來他拍這部戲都如此打得，他有好多動作做得好好。」

較早前香港電影金像獎協會公佈，縱橫影壇超過60年的洪金寶，將於周日舉行的「第42屆香港電影金像」獲頒「終身成就獎」，以表彰他多年來為業界作出卓越貢獻。大哥大身兼多職，有着電影監製、導演、動作指導及演員等多重身分，目前仍努力推動港產動作片中，為香港影壇其中一位極具影響力的人物。放眼在《九龍城寨之圍城》的片場中，大哥大雖然地位崇高，但仍然親力親為，開拍前會親自鋪設道具，以確保眾演員在安全環境中進行拍攝，度招式時又會提出不同的新想法，一開工就會全情投入在內。

在戲中飾演大老闆頭馬王九的伍允龍，雖然跟大哥大多次合作，但在大哥大面前仍感到有壓力，他解釋一來對方是功夫界的大前輩，更是自己仰慕的偶像，所以每次見到大哥大都會很恭敬。談及最大壓力一場是二人對打搏命一幕，伍允龍說：「我箍着他又要演得很兇狠，大哥很厲害，是位值得尊重的前輩。」

（即時娛樂）