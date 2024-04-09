《海關戰線》7.5上映 電影預告及海報曝光 張學友相隔8年回歸大銀幕 (17:03)

由邱禮濤執導﹑謝霆鋒擔任動作指導及主演，張學友﹑林嘉欣﹑劉雅瑟﹑吳鎮宇﹑關智斌﹑陳家樂﹑衛詩雅﹑袁富華﹑米雪﹑石修﹑黃錦燊﹑楊天宇和Amanda S.演出的英皇電影《海關戰線》，今日（9日）發布預告及海報，並宣布7月5日公映，今次是張學友時隔8年再回歸大銀幕。

在全新發放的海報中，張學友與謝霆鋒嚴陣以待，各自持槍執行任務，張學友神色凝重，謝霆鋒從容不逼。

歌神張學友睽違8年，再以演員身分與大家見面，預告中，張學友飾演的張允南，著墨不多卻處處有戲，平靜卻震懾力十足的警告、眼神寫滿擔憂的制止、驚訝而憤怒的回眸，多種情緒無縫切換，無愧於「被唱歌耽誤的影帝」之稱。

謝霆鋒繼《怒火》後，用3年時間炮製新戲，除了高空徒手爬吊車等眾多高難度動作場面外，更首次擔起動作指導的重任，不僅親自設計編排電影中打戲，還確保安全的基礎上，指導和把關同組演員的動作。

《海關戰線》故事講述香港海關在一次例行海上巡邏中，查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船，調查過程中遭遇一群海外勢力轟炸搶奪。為追查走私真相，張允南（張學友飾）派出下屬周正禮（謝霆鋒飾）與國際刑警一同遠赴海外，輾轉龐大而複雜的軍火黑市，頂著漫天炮火追查線索的周正禮剛有眉目，噩耗卻突然從香港傳來，原來軍火失竊另有內情。

香港海關作為香港五大紀律部隊之一，在影片中呈現了突破大家傳統認知的工作內容——緝私調查、打擊犯罪，工作任務危險系數極大。在電影裏，犯罪集團為搶奪走私軍火愈發猖獗，他們動用一切武力挑戰香港海關底線。

（即時娛樂）