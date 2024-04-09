廖慧儀睇七欖騷纖腰 疑被不明液體淋中：不想深究是什麼 (16:44)

前港姐廖慧儀（Jessica）日前到香港大球場欣賞七人欖球賽（七欖）賽事，她在社交平台貼相，形容當日氣氛熱鬧﹑球迷情緒高漲：「仲記得前年仲係Covid嗰陣，係人生第一次喺大球場現場睇rugby 7s，坐喺包廂見到對面超多都係empty seats（空櫈），入場嘅人主要都係本地人，有好多人都同我講，以前Rugby 7s成個香港大球場都坐爆㗎，唔似今年咁樣咁冷清，嗰陣好可惜我感受唔到以前嘅 Rugby 7s係點樣。

到到今年再睇Rugby 7s，就已經係最後一次喺香港大球場搞，唔知係咪叫做重現返昔日嘅光彩，我終於見識到 Rugby 7s全場坐爆人睇波嘅感覺有幾正，呢次喺south stand睇，感覺真係多番好多外國嘅遊客嚟香港睇，好熱鬧，全部球迷一齊好肉緊咁叫口號﹑做人浪﹑拍櫈拍手大叫。

有啲就全程企晒起身無停過，有啲就醉咗三日就快合埋眼原地瞓着，全程一路睇，上面就一路一杯一杯啤酒咁車落嚟下面，仲無啦啦車咗舊Big Mac落嚟，個個好似中水彈咁成身濕晒。（見到啲啤酒車到落嚟無起泡嘅都不想深究掉落嚟的是什麼了。）有啲球迷就飲得好盡興，今年第二次睇嘅感覺係﹐啲球迷都真係玩得好癲，支持中（鍾）意嘅球隊嘅感覺好正，同埋原來睇波都幾攰㗎。

Rugby7s、NBA 都睇過，呢排又成日捱夜跟英國時間喺電視睇英超，（支持曼城！）（知道好多足球球迷想打我）其實真係好想有機會可以喺歐洲睇足球賽事，一定要睇曼城練波。」

（即時娛樂）