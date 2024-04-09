憑《白日之下》角逐最佳新演員 許月湘樂做實力派 視湯唯為學習對象 (21:25)

去年在香港演藝學院畢業的許月湘是影壇生力軍，憑《白日之下》飾演年輕記者Jess，角逐今屆金像獎最佳新演員。

許月湘表示一心只為演好角色，沒想過爭獎，能獲提名角逐新人獎已是鼓勵，她說：「《白日之下》台前幕後都是好好團隊，我最終獲獎或落敗也不重要，因已賺到好多經驗！我視湯唯為學習對象，因她演戲自然，情感細膩，予人自然又穩定感覺，最希望學到她的演技，即使接演較大膽要犧牲色相的角色，只要是劇情需要，我都願意一試。」

許月湘自小熱愛跳舞，擅跳西方民族舞、Jazz Funk及K-pop，曾代表學校參加比賽，獲取舞台經驗，但對演戲是由零開始，邊上堂邊找機會磨練演技，密密拍廣告及MV，未畢業就被揀中參與ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》及電影《深宵閃避球》，雖然角色佔很少戲分，卻帶來寶貴的實戰經驗。她稱當接到《白日之下》劇本時，自覺幸運及超開心：「多得導演簡君晋開拍前，安排我跟真實記者見面傾談，取得更多資料及了解故事背景，幫助我塑造角色，然後再參考外國類似題材電影《焦點追擊》、《熔爐》。」

許月湘不覺自己外形及樣貌突出，不會鎖定走靚女路線，反而想做演技實力派，也拒絕讓自己局限斯文、乖女、文青、驚青及慘情類型角色。

最佳新演員入圍名單：

吳冰《1人婚禮》

陳諾霆《4拍4家族》

許月湘《白日之下》

何珀廉《年少日記》

謝咏欣《但願人長久》

欲知專訪詳情，請留意明天（4月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）