《全謊位登月》預告曝光 史嘉麗 卓靈達譚參與「扮登月」 (19:07)

《黑寡婦》史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)伙拍《白宮末日》卓靈達譚(Channing Tatum)主演的新片《全謊位登月》(Fly Me to the Moon)將於7月14日在美國上映,香港則於7月11日開畫。預告片昨日曝光,故事講述冷戰時期,美蘇太空競賽爭個你死我活,太空總署(NASA)提升公眾形象兼搵真銀,邀請營銷奇才Kelly Jones加盟,但經驗豐富的火箭發射總監Cole Davis不喜歡太空科學商業化,但總統下令登月任務不容有失,被迫配合Kelly的「扮登月」後備計劃,兩人由水火不容到逐漸放下分歧,攜手完成這個舉世矚目的任務。

從預告片段所見,《全謊位登月》走喜劇路線,港版預告第一場可見Kelly為了成功推銷汽車,不惜假扮孕婦哄騙客戶;應邀加盟太空總署「扮登月」後備計劃後,對她找臨時演員假扮太空人,Cole等不以為然。片段尾聲扮太空人的臨時演員表現不大理想,Kelly慨嘆是否應找《2001太空漫遊》大導演寇比力克(Stanley Kubrick)來操刀。

據悉《黑錢勝地》男星積遜貝文(Jason Bateman)本來演而優則導《全謊位登月》,其後因創作理念不同,改由《抱抱我的初戀》導演兼《安眠書店》監製格畢蘭緹(Greg Berlanti)上陣。扮演Cole的卓靈達譚同樣執二攤,該角色原本由「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)飾演,但因檔期問題後者退出。

