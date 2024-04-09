《全謊位登月》預告曝光 史嘉麗 卓靈達譚參與「扮登月」 (19:07)

《黑寡婦》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）伙拍《白宮末日》卓靈達譚（Channing Tatum）主演的新片《全謊位登月》（Fly Me to the Moon）將於7月14日在美國上映，香港則於7月11日開畫。預告片昨日曝光，故事講述冷戰時期，美蘇太空競賽爭個你死我活，太空總署（NASA）提升公眾形象兼搵真銀，邀請營銷奇才Kelly Jones加盟，但經驗豐富的火箭發射總監Cole Davis不喜歡太空科學商業化，但總統下令登月任務不容有失，被迫配合Kelly的「扮登月」後備計劃，兩人由水火不容到逐漸放下分歧，攜手完成這個舉世矚目的任務。

從預告片段所見，《全謊位登月》走喜劇路線，港版預告第一場可見Kelly為了成功推銷汽車，不惜假扮孕婦哄騙客戶；應邀加盟太空總署「扮登月」後備計劃後，對她找臨時演員假扮太空人，Cole等不以為然。片段尾聲扮太空人的臨時演員表現不大理想，Kelly慨嘆是否應找《2001太空漫遊》大導演寇比力克（Stanley Kubrick）來操刀。

據悉《黑錢勝地》男星積遜貝文（Jason Bateman）本來演而優則導《全謊位登月》，其後因創作理念不同，改由《抱抱我的初戀》導演兼《安眠書店》監製格畢蘭緹（Greg Berlanti）上陣。扮演Cole的卓靈達譚同樣執二攤，該角色原本由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演，但因檔期問題後者退出。

（即時娛樂）