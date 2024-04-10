福祿壽訓練學院｜郭珮文陳懿德變身「人肉獎座」 (14:17)

阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，將於周日晚（14日）播出第3集頒獎禮篇。除了3名導師及24名學員各施各法扮鬼扮馬，福祿壽還會廣碌人情卡邀請大批好友嘉賓助陣，包括擔任大會司儀的林曉峰。兩位「扮工室助理」郭珮文（Juliana）及陳懿德將在節目中扮演不同風格的「人肉獎座」，並會無定向在節目不同環節出現，以搞怪造型刺激觀眾眼球。

扮演「人肉獎座」對兩位助理主持來說很大挑戰，除了因為連身衣造型難Carry之餘兼很難著外，她們亦要在長達10數小時的錄影過程中多次舉起雙手，體力挑戰十足。在首兩集扮竹的陳懿德今集獲製作組度身訂做「金球假手背囊」，好讓其肩頸得以休息。陳懿德十分感動：「製作組驚我個膊頭同條頸太攰，所以就為我設計咗呢隻假手，等我唔使將隻手舉足10幾個鐘咁辛苦。不過，原來隻假手都幾重同幾掗拃，我頭先喺走廊都唔小心攻擊到幾個路人，工作人員笑我係『最強武器』。」談到「變身」過程，陳懿德表示單是為身上的金色菲林定位已花了兩小時：「總共有幾個姐姐係咁釘釘釘，我都有意外被拮咗幾吓，好難先可以令到啲菲林定到位。除衫都要幾個人幫手，好似金蟬脫殼咁，著嘅時候又係4、5個服裝姐姐一齊出力，幫我將件衫轉番上去。由於個造型好難搞，我盡量少飲水避免去洗手間。」

至於Juliana的造型，單是臉上金色部分也要花兩小時兩次上色。談到造型設計超級貼身，她被問到事前有否刻意節食時說：「放棄咗節食，有肚腩都唔緊要。我冇特別打底，因為呢件衫好薄，打底會好明顯。」Juliana笑言這身造型令她一整天與外界失聯：「隻手包住晒，用唔到手機。」為了配合節目錄影及效果，Juliana需要10數小時持續舉起一個「金電視」。雖然「金電視」由發泡膠打造，但要長時間舉起亦十分考體力及臂力。Juliana每逢嗌cut都一臉辛苦地放下「金電視」回氣，但一Roll機亦馬上入戲展現笑容。她錄影前笑言對自己的臂力沒信心：「以前我手力好好，但因4、5年冇做過運動，依家都有啲擔心。」

（即時娛樂）