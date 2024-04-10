麥明詩公開與盛勁為連辦多場婚禮真正原因 (15:13)

麥明詩與盛勁為上月結婚時，分別在圍村、酒店及戶外草地連辦多場婚宴，以便招呼不同的親友。婚後休息了個多星期，麥明詩在社交平台分享幾場婚宴的照片，透露兩人決定辦多場婚禮的原因。她說︰「唔少朋友都問我，哇搞三場婚禮，咪好辛苦！的確係，完事後直情要瞓足成個禮拜先recover到。其實唔係因為想搞到好『盛』大，而係源自於一個儘量make everyone happy嘅初心。由於我和盛生好怕衝突、唔開心，所以我哋好早就決定將婚禮分幾次搞，而每一場都有各自嘅主角。大大小小嘅選擇就因住主角嘅需求而決定。」

「第一場盆菜宴，主角係老爺奶奶。我哋盡跟圍村傳統，賓客絕大部份都係佢哋嘅親戚和朋友，而表演嘉賓方面，就邀請了奶奶很喜愛嘅李龍基先生。第二場係正常擺酒，主角就係麥生麥太，菜式、流程、程序等都以佢哋嘅意見為首。圍數全部歸佢哋兩老，只受場地所限而唔使同對家協調，婚紗款色都迎合佢哋喜好。至於第三場，就係更瘋狂嘅party，主角終於係我同盛生喇﹗因為之前已經take care咗雙方父母嘅要求，呢次我哋就可以盡情選擇自己鍾意嘅嘢 - 戶外草地、樂隊歌曲、西式食物、無限酒精... 爸爸媽媽雖然唔識欣賞，但係都好盡力去嘗試投入。」

「呢個安排，幫我哋避免咗唔少衝突。男女家唔使爭圍數、長輩和後輩唔使爭論食物和形式係中式定西式；頭兩場我和盛生安分守己地做好兒子和女兒的本分，再於尾場玩得好盡興（盡興到啲相都唔出得街）。咁壞處就係... 真係好攰。每人屋企都唔一樣，家家有本難念的經，以上純粹share下我倆嘅經驗。總括來講，我爸爸媽媽、老爺奶奶也是非常隨和，我們非常幸運，而最後似乎各人都開心。不過同時都提醒一句，家人話『冇咩所謂，簡簡單單就OK』呢句說話... ummm... 千祈唔好盡信呀﹗唔知你哋又有冇啲咩婚禮後嘅insight呢？喺comment share吓吖！」

（即時娛樂）