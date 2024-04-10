《逆天奇案2》開播收視報捷 林夏薇享受角色左擁右抱 (16:59)

林夏薇、陳展鵬、方力申、馮盈盈、張子丰等，昨晚出席《逆天奇案2》宣傳活動時，公布7天跨平台總收視22.8點（約147萬觀眾收看），成首周黃金時段劇集收視冠軍、內地全網播放量Top 10劇集（播放量破1000萬人次）。

劇集開播有好成績，陳展鵬說：「復活節假帶動劇集也『復活』﹗有賴台前幕後配合，以及觀眾支持。」方力申預告劇情將愈來愈精彩，唯獨他飾演的教授角色「最冇料到」。他說：「我的角色只是單戀林夏薇，後來靠她將我這個『機械人』變得有血有肉。」林夏薇很享受能在劇中左擁右抱，由得陳展鵬和方力申爭奪其芳心。她回憶拍攝期間不停做運動去操練體能和身形，雙腳曾在拍完幾天的奔跑戲痠軟到無力走路，因此煞科後吃了大碗雪糕及一碗飯獎勵自己。

《逆天2》被影視平台選為男士愛看劇集第1位，林夏薇說︰「相信觀眾喜歡看陳展鵬打鬥、馮盈盈滑浪、蔣祖曼騷長腿。」方力申覺得麥玲玲表現突出︰「她在劇中沒手執羅庚睇風水，改為揸手槍，又試過1集換8套衫。」陳展鵬透露林夏薇在劇中也有動作場面，也相信監製劉家豪會安排很多宣傳活動谷收視。 3人被問到收視好如何回饋觀眾時，林夏薇笑言要派出方力申再游渡海泳，方力申立即耍手拒絕。

馮盈盈在劇中與高鈞賢有段甜到漏的感情線，她說兩人首次合作，拍攝時心情緊張，沒想到出來效果好。馮盈盈透露︰「我們在第11集本來有場吻戲，劇本寫我們蜻蜓點水式親嘴，但覺得一出場未需要在機場大庭廣眾那麼甜，之後甜到似偶像劇。我今次要在劇中挑戰喊戲，開工前特意跟泰臣學戲，交了不少學費。」

（即時娛樂）