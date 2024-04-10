中年2紅白大戰｜譚輝智解鎖搞笑技能 王玥林若盈陳蒨葶組限定女團 (17:51)

《中年好聲音2 紅白大戰》將於周日晚（14日）播出，演出歌手除有18位「中2生」，還有《中年好聲音》首屆冠軍周吉佩及「中1生」支嚳儀，兩人分別擔任白組及紅組領隊。18位「中2生」獻唱完Opening歌曲《隆重登場》後，比賽正式開始，4個回合競賽分別為「唱遊香港」、「妖艷對決」、「夢遊星空下」及「舞動Cha Cha」。

《中年2》亞軍得主譚輝智將在節目中再度挑戰自己，在領隊周吉佩帶領下與劉威煌、梁浩賢及甘永傑跳唱《失戀》。雖然譚輝智專注地跳唱，卻出現走位誤差，與隊友的時間亦夾得不太準。谷婭溦對他的表現讚口不絕：「你真係完全解放天性，做番你自己！」譚輝智在節目中發揮搞笑技能，他被周國豐要求扮顏米羔即說：「脫啫，我ok嘅！」安雅希、劉可分別獻唱《似夢迷離》及《彎彎的月亮》，兩人同時獲得評審們高度評價。肥媽說：「安雅希把聲返咗嚟，一定有食飯喇！」伍仲衡表示：「我鍾意嘅安雅希真係返咗嚟，你嗰種穿透力呀。」周國豐亦附和︰「劉可或安雅希都係將久違咗嘅你哋再次帶番畀我哋，但黃劍文嘅哭腔去番譚輝智度喎。」

王玥、林若盈、陳蒨葶組成限定女團「Three Style」；古淖文、尹新杰及顏米羔就以妖爆造型登場。兩隊組合在妖艷對決中施展渾身解數，Three Style成員雖然都年過35，王玥更是3子之母，但都睇得跳得。張佳添說：「我人生第一次竟然見到男人high過見到女人，我要開始懷疑自己。不過，有少少出事位喺米羔度，你有啲似師奶。Three Style係昔日女子組合Freeze同Hotcha嘅混合體，可以出道喇！」肥媽接著說：「女仔真係好齊，依家好多女團組合都唔夠佢哋嚟，邊個夠膽話佢哋35歲吖？」

《逆天奇案2》的陳展鵬、黃智賢、張頴康及蔣祖曼亦有亮相節目，展鵬更開金口獻唱《逆天2》插曲《後悔萬年》。

（即時娛樂）