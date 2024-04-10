吳慷仁憶為角色節食減磅 來港2個月禁吃美食不人道 (18:14)

吳慷仁笑言他在《但願人長久》中的6個女兒一同場就很嘈，嘈得他想避開。（林蘊兒攝）

吳慷仁昨晚與他戲中的6位女兒袁澧林、謝咏欣、許恩怡、許可兒、彭頌晴及祝紫嫣出席電影《但願人長久》首映，笑指6個女兒同場嘈吵得令他想避開。袁澧林表示吳慷仁為配合癮君子角色而節食減肥，排戲時面對美食誘惑仍十分忍口。吳慷仁說︰「來港拍戲那兩個月不能吃叉燒、菠蘿油、茶餐廳食物，真的很不人道，是不可能的任務！我每天經過甜品店、牛腩麵店，知道香港有很多美食，但要為角色減肥不能吃，最終減至體重52公斤。這次來港，我不用忍口，可以吃宵夜，因為下部戲的角色身形要有點肌肉，穿西裝時比較好看。」

談到他有份角逐今屆金像獎「最佳男配角」，首次獲提名及參與金像獎的他說十分開心︰「夢想成真﹗很期待屆時能見到大明星及前輩。雖然我不是很愛拍照，都會拿出勇氣跟他們打招呼及自我介紹，然後邀請合照。」

許恩怡表示父母看《但願人長久》看到喊︰「我從未見過爸爸哭，可能這電影是講父女關係，爸爸覺得戲中的我與平日很不同，希望他會覺得現實中的女兒比戲入面的我好好多。」她又透露因劇情需要，花了8個月時間學習湖南話，母親柏安妮在她完成拍攝後即鬆口氣地說不需再聽她說湖南話。謝咏欣有份角逐金像獎「最佳新演員」，她說：「首次拍電影便獲提名很開心，我會抱住志在參與的心態面對。」

（即時娛樂）