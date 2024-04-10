林保怡兩顆心爭金像影帝 望有日得獎後衣錦還鄉 回巢拍劇 (23:10)

林保怡入行35年，今年憑電影《白日之下》殘疾院舍院長一角，首度入圍香港電影金像獎角逐「最佳男主角」，他回憶收到消息時非常驚喜，雖然對自己有信心，亦會以平常心面對。「看過梁朝偉在《金手指》及黃子華在《毒舌大狀》的演出，覺得自己能入圍已很厲害﹗得獎要看天時地利人和，大家走到這一步也希望得獎。梁朝偉很犀利，他是5屆影帝。我不敢評論他的演出，只想叫他今年先別拿走獎座﹗我腦海曾閃過得獎畫面， 如一擊即中會開心到飛起，但沒想過如何慶祝及致謝辭內容，因為有提名已當得獎。很多事只能順其自然，就像我本來推掉了這部戲，結果兜兜轉轉又落在我手上；我以為會票房麻麻，誰知成績好好。最重要是拍攝時盡力、做得開心，雖然結果也重要，但很多事控制不來，只好隨遇而安。」

不少人認為林保怡太遲進軍影壇，如早些拍電影或有更多得獎機會，他卻認為一切都是上天的安排，一個人吃幾多、穿幾多都已有定數，沒想太多。「可能因為我平常心，才有這次的提名機會。」林保怡回憶拍攝時沒看play back，直至出席哥本哈根影展才首次觀看自己的演出，看到自己在戲中的留鬚、肥肚腩造型也「嘩」了一聲。「沒想過視覺效果會那麼突出，尤其弱視感覺，我想表達的語調及身體語言都能表現出來。我很欣賞自己，也感謝電影公司安排我跟弱視人士見面，讓我清楚了解他們的一舉一動。」

今年58歲的他說現在只要認為是開心和適合，歌影視範疇的工作都會接。只要角色有發揮，他亦不介意戲分多與少。「我還有很多角色未試過，希望未來能帶給大家更多驚喜，就像《白日之下》，大家也估不到我會演這種角色。返無綫拍劇？我開心呀，但要看劇本。我正在看一個很燒腦的劇本，我會努力，亦很期待。如成為影帝後再回巢拍劇，就像衣錦還鄉，要食飯慶祝﹗很多人都是無綫訓練出來，包括我自己，但別人教不到太多，我也要修行、領悟、蛻變。當年離開無綫就是一種蛻變，如有機會返去也是好事。」

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（即時娛樂）