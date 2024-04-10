趙璧渝海邊性感拍廣告 視《逆天奇案》系列為里程碑 (21:20)

趙璧渝2013年入行後，銀行戶口曾因工作不隱跌至不足3位數字，她仍堅持演藝夢一直沒有放棄幕前演出。疫情期間她增值考獲瑜伽老師牌照，將興趣幫補收入。踏入2024年，她開始步入收成期，繼在《逆天奇案》飾演「妹頭」一角及《法言人》的Coco讓觀眾印象深刻外，並為美胸專門店拍攝新一輯廣告，展現女性線條美。

趙璧渝在海邊取景，身穿Deep V薄紗坐在海灘邊輕托香腮。由於沒有陽光及海灘大風，令她不停流鼻水：「工作人員知道天氣狀況，同埋有機會濕身，有準備暖包、大毛巾，但我冇辦法貼暖包，自己都帶了件長羽絨，及一個暖壺。」為每件貼身衫著得靚，她拍攝前一日只飲流質食物、食藍莓及烚蛋。到當日由朝到晚只飲齋啡去水腫，肚餓才吃幾粒藍莓充肌。

談到美胸心得，她說除平日做瑜伽運動，亦會搵專業顧問幫助及做療程。她自小鍾意食新鮮山藥或者煲湯的淮山，淮山的植物性荷爾蒙對身材好緊要，所以飲食都要注意。

《逆天奇案2》正播映，再演「妹頭」仍受注視，她感覺入行11年終於有一個里程碑：「由《逆1》到《逆2》，感激有展鵬大佬帶領我哋A Team的默契、眼神、互相的信任度、演繹上的節奏等，都愈來愈自然合拍，大家會互相提點。妹頭這個角色成為我生命中好重要的里程碑，因為這個角色令我得到好多，好多謝觀眾支持。」

（即時娛樂）