MIRROR與Dame D.O.L.L.A拍英文團歌《Day 0》MV齊變粉絲 (22:37)

MIRROR日前推出第二首英文單曲《Day 0》，請來NBA超級球星Dame D.O.L.L.A合作，MV由荷里活著名導演Ethan Lader及Kevin Boston雙人執導，令12子為之興奮和感榮幸。

《Day 0》是繼《Rumours》後推出的第二首英文團歌，早在計劃之內。江𤒹生（AK）說：「出《Rumours》時已經有出第二首英文歌的打算，因為當時同Kicks Crew有合作，因而促成Dame的參與。起初知道好開心，我哋開初仲未揀唱咩歌，但已同我哋講會有位NBA球星會Featuring同我哋Rap，當時一聽到這個Project我已經好期待。」呂爵安（Edan）亦說：「Dame是依家NBA的Super Star，所有有打籃球，甚至未必識打籃球，都可能聽過他的大名，今次可以同他合作是好Crazy同夢幻的一件事，但其實我哋都覺得，如果我是他，都未必肯過來拍MV，仲要特登錄這首歌，所以今次好開心。Dame好Friendly冇架子，又好肯同我哋傾偈影相簽名，是一個好友善、好Nice的超級巨星。」其實團員當中，很多人都是他的粉絲，例如姜濤，在拍攝歌曲MV當日，他便興奮得嚷著要做工作人員的工作，就是傳波！姜濤笑說：「Dame有個咪嘴位，要拍傳波的shot，我搶住要傳波，機會千載難逢！」

至於為何Dame會參與這次合唱，他自己娓娓道來：「本來我計劃來香港搵Kicks Crew的拍檔Ross，之後介紹我認識MIRROR，於是我有機會了解他們，覺得同他們合作是好好玩的一件事，再知道他們想製作《Day 0》，當中有一段需要有人Rap，於是我就在香港灌錄了Rap的部份，並且參與MV拍攝。整個合作都好難忘，我自己都做了過去未曾嘗試過的事情。」經過這次合作，Dame對MIRROR印象難忘，並說：「第一次見到MIRROR，深印象是會有咁多人去組成一個Group，大家仲要擁有同一理念去達至成功，其實愈多人在一齊，就愈難去做得到做得好，所以我都好奇他們點樣做，然後發現他們都好專注去做好件事，是好一隊特別的組合。」

除了邀得Dame參與歌曲製作及拍攝MV，今次更重金禮酬曾執導Bruno Mars《Just The Way You Are》MV的Ethan Lader，還有曾執導P!NK、Post Malone、Chris Brown等人MV的Kevin Boston雙雙擔任MV導演，而舞蹈則由KINJAZ的Jawn Ha負責編排，再加上香港的工作人員一同製作，十分大陣仗。AK道：「今次兩地Crossover合作幾新鮮，我哋體驗到外國拍攝Crew做嘢的方法，好有條理去解釋畀我哋聽，慢慢去做。有工作人員話畀我哋知，導演拍過Bruno Mraz的《Just The Way You Are》，大家聽到都發現有些MV我哋睇過，所以大家都好期待拍攝成品會係點樣。」對於為MIRROR執導MV，Ethan Lader分享感想兌：「第一次來香港拍攝MV，能夠參與這個Project我好興奮。MIRROR好特別，每個人都有他們的獨特個性，而且拍攝MV時，都能帶出富有創意的想法，同埋充滿Energy！Dame的Rap亦冇得頂，同樣好有Energy，這個組合去拍攝MV，充滿趣味！」

（即時娛樂）