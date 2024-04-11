《香港早晨》元祖主持葉特生罕有露面 美國回港與舊友相聚 (13:36)

無綫前企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明，近日在社交平台分享和幾位舊友的合照，當中包括多年來鮮有露面的葉特生。（曾醒明fb圖片）

無綫1980年代節目《香港早晨》的第一代主持葉特生，早年淡出幕前後已罕有公開露面。從前頭髮濃密的他已年過70，是位外表慈祥的老伯。（曾醒明fb圖片 / 明報製圖）

無綫1980年代節目《香港早晨》的第一代主持葉特生，自1986年患上胃癌後淡出幕前，及後更移民到美國擔任傳道者。無綫前企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明，前天（9日）在社交平台分享和幾位舊友的合照，當中包括多年來鮮有露面的葉特生。年過70的他已是一位外表慈祥的老伯，觀眾未必能一眼認出。

曾醒明說︰「久違的晨早電視節目《香港早晨》第一代主持葉特生兄，甫從美國洛杉磯返港探親之便，昔日電視台合作好夥伴的製作部監製蕭國雄兄設宴洗塵，難得高層節目總監陳寶珠女士撥冗出席，杯茶言歡，滔滔不絕，從電視台的今昔，到今時今日的香江，說不完的話題，歡渡一個愉快難忘的中午。每次與葉特生兄碰面，飲水思源，總是銘記葉大哥情義襄助，事緣於1982年底，從泰北山區回來，莒光在毫無條件及經驗下，毅然在尖沙嘴新世界中心舉辦『送炭到泰北』圖片展覽，以及浸會大專會堂舉辦慈善演唱會，葉大哥義不容辭，拔刀襄助，擔任大會司儀，傾力呼籲善長踴躍愛心捐款，籌獲善款港幣逾15萬元，功不可沒，莒光義工自費組團，把善款一分一毫親送到各難民村，奠定逾40年漫長『送炭到泰北』的善行。」

葉特生曾兩度患癌，1986年患上胃癌後接受手術及6次化療，但他只做了4次化療就選擇到台灣深山靜修。他後來在分享會上表示首次患癌時心情很差，和太太關係不好，及後因信仰而改變了。2018年，葉特生發現肝臟有腫瘤，他這次選擇返港探朋友和到香港的教會分享後，才飛返美國接受治療和休養，以從容的態度抗病。他曾表示︰「癌症病人最初會很嬲、很憤怒，慢慢會變成很無奈，後期會開始找善終服務資料，面對死亡很孤單，幸得到上帝的帶領，才令人感到愛，繼續走下去。」

（即時娛樂）