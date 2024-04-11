P1X3L未受環球唱片裁員影響 宣布下月九展開首次演唱會 (15:30)

男團P1X3L、5G（葛綽瑤Yoyo、何洛瑤Sica、楊安妮Win Win、許寶恆Alice及鍾卓穎Ash），昨晚在旺角麥花臣場館舉行《P1X3L 5G On Stage!》音樂會。P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）及歐鎮灝（George）在遊戲環節上擺甫士，George更被矇着眼的歌手黎展峯在身上亂摸，又被他偷吻面珠，惹來粉絲尖叫，George就一臉愕然。黎展峯獲贈P1X3L首個演唱會門票禮物，他問P1X3L何時開騷，P1X3L趁機宣布演唱會將於5月31日在九展舉行。

P1X3L騷後表示迎接5月首次演唱會的心情緊張，成員葉振弘（Marco）說︰「雖然等了3年，但這時機剛好，我們已準備好，可以做出更好的表演給大家看。」他們所屬的環球唱片早前裁走8名宣傳部人員，George稱影響不大︰「公司重組架構後已有人接手，不擔心宣傳及推出專輯的事。我們利用今晚這個舞台來宣傳是個好方法，之後還會派傳單、貼海報及推出新歌。」3子被問到屆時可會騷肌時，Phoebus賣關子︰「暫時不可透露太多。機會是留給有『肌』會的人，我們3個都有肌肉的，哈哈﹗」

談到好友黎展峯突然獻吻，George說︰「我們也很玩得，曾一同拍劇半年，已是好兄弟﹗不過，今晚有些突然，希望他下次提早告訴我。（黎展峯視你及Phoebus為理想BL劇對手。）有機會可以合作，我尊重角色，不介意拍BL親熱鏡頭。」Phoebus談到跟曾傳緋聞的許寶恆同台時稱不尷尬，Marco為隊友解圍說︰「他今晚專業地做好自己的角色，加分！」George接着道︰「大家也在同一電視台工作。」

5G被P1X3L要求買演唱會飛捧場，葛綽瑤拒絕自費，許寶恆透露3子曾表示會讓她們坐第一行，楊安妮說︰「George曾表示會安排我們坐在台上﹗我夠膽坐，只怕他們不能集中。我們都是靚女，會影響到他們走音。」許寶恆被問到可會自薦做嘉賓時說︰「不會，讓他們邀請想請的人。怕再跟Phoebus傳緋聞？今次已經一齊跳。我較想做觀眾。」半年前做完大手術的楊安妮稱體力有待恢復：「之前講一句說話已經冇氣，現在講到10句，很開心，要慢慢鍛練。」

（即時娛樂）