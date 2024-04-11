逆天奇案2｜鄭俊弘首演植物人嗌舒服 郭柏妍化身恐怖情人 (15:49)

TVB劇集《逆天奇案2》的單元故事「廢屋枯骨案」昨晚（10日）告一段落，O記探員在荒廢村屋發現一副30年的女性骸骨及染了精液的小背心，經過調查後發現死者是王珊珊（郭柏妍飾），事件牽涉當年因交通意外變成植物人的豪門四少馬家強（鄭俊弘飾）。經過DNA檢測，證實王珊珊小背心的精液是馬家強留下，馬家強因而蒙上姦殺王珊珊之嫌。後經O記深入調查，發現王珊珊原來是有婦之夫馬家強的秘密情人，案件由姦殺案轉為情殺案。O記請來冠峰（方力申飾）利用「腦波儀」讓馬家強「說出」30年前的真相。原來王珊珊當年對馬家強愛得不能自拔，相約他在村屋殉情，惟馬家強貪生怕死不欲共赴黃泉，王珊珊即持刀自插心口自殺以圖永遠留在馬家強心中。馬家強跑出屋外求助期間，意外被汽車撞到變成植物人，王珊珊的屍體亦因此沒被人發現。

首次扮演植物人的鄭俊弘事前做足功課：「有上網做Research研究角色係因乜事變成植物人，因為有啲植物人係可以郁到對眼，但我個Case係對眼郁唔到同眨唔到，又表達唔到自己嘅情緒。劇情講方力申訪問我時，我有好多哀愁情緒，但表達唔到出嚟，呢一點最難。拍攝過程其實幾舒服，我唔使全日瞓喺度，一Cut機就可以郁，唔辛苦仲幾舒服，有冷氣歎同有牀瞓！」談到他在劇中化老妝，鄭俊弘表示：「個妝兩個鐘內完成，覺得幾得意，原來我老咗係咁嘅樣。」

郭柏妍撇甩純純兔形象化身恐怖情人，拿着生果刀威脅鄭俊弘殉情的樣子甚嚇人。她表示角色很有挑戰性：「第一次演呢類型角色，雖然集數唔多，但呢個角色有一個好圓滿嘅成長過程，好好玩，好有挑戰性。多謝導演同製作組畀咗好多空間我去做得更加好。」講到殉情一幕，郭柏妍坦言心情難受：「呢場戲內心好壓抑，拍完之後覺得好唔開心，希望觀眾都感受到我嗰種無力感！」

（即時娛樂）