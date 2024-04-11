郎朗荷李活星光大道摘星 中國及亞洲首位鋼琴家獲此殊榮 (16:40)

知名鋼琴家郎朗在美國荷李活星光大道出席授星儀式，在星光大道上留下屬於他的個人星印，成為第一位獲此殊榮的中國音樂家、首位在荷李活星光大道摘星的亞洲鋼琴家，以及21世紀以來首位獲得此成就認可的鋼琴家。（大會提供 / 明報製圖）

知名鋼琴家郎朗在美國荷李活星光大道出席授星儀式，在星光大道上留下屬於他的個人星印，成為第一位獲此殊榮的中國音樂家，及首位在荷李活星光大道摘星的亞洲鋼琴家。20世紀只有霍洛維茨、魯賓斯坦、塞爾金及帕德雷夫斯基4位古典鋼琴家擁有荷李活星光大道上的一顆星，而郎朗則是21世紀以來首位獲得此成就認可的鋼琴家。授星儀式由荷李活商會總裁兼首席執行官史蒂夫‧尼森（Steve Nissen）主持，環球音樂集團全球古典與爵士樂部門總裁兼首席執行官迪肯‧斯坦納（Dickon Stainer）和環球音樂集團執行副總裁蜜雪兒‧安東尼（Michele Anthony）致辭對郎朗表示祝賀。

郎朗在感言中表示音樂具有凝聚力，讓不同文化背景的人們彼此溝通、激發情感共鳴。他將分享音樂視為使命，希望能夠繼續激勵盡可能多的人學習一門樂器，無論是鋼琴還是其他樂器。他說︰「感謝一路走來每一位朋友對我的支持，感謝我的粉絲，感謝我的祖國 - 中國。鋼琴是我生命中最珍貴的禮物，我將永遠心存感激。」授星儀式尾聲，郎朗還特別演奏了兩首樂曲，包括一首中國曲目《茉莉花》。

環球音樂集團全球古典與爵士樂部門總裁兼首席執行官迪肯‧斯坦納（Dickon Stainer）表示：「郎朗目前是世界上流媒體播放量最高的古典音樂藝術家，他也是位多才多藝的表演者，堪稱鍵盤界的達文西，他是征服世界的鋼琴演奏家。」環球音樂集團執行副總裁蜜雪兒‧安東尼（Michele Anthony）表示：「郎朗，你所取得的諸多成就使你成為這條星光大道上完美且卓著的新成員。你作為教育家、人道主義者、慈善家及真誠的朋友這些多重身分所達成的卓越事蹟，更加鑄就了這份榮譽。」在郎朗之前，僅有李小龍、成龍、黃柳霜等7位華裔影星曾在荷李活星光大道上獲得過授星榮譽。荷李活星光大道的製作人安娜‧馬丁內斯（Ana Martinez）表示，荷李活商會很高興能通過授予郎朗星光大道上的一顆星星來慶賀他對古典音樂界做出的傑出貢獻和所達到的藝術成就。

（即時娛樂）