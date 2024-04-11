福祿壽訓練學院｜王祖藍神還原《新聞女王》飛爺角色 (17:07)

王祖藍神還原鄧智堅在《新聞女王》的角色「飛爺」，與鄧智堅如孖生兄弟一樣。（大會提供、鄧智堅Ig圖片 / 明報製圖）

阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》將於周日（14日）播出第3集頒獎禮篇，3位導師與24名學員將暫且放下競賽心態，攜手炮製一個土炮又多元的頒獎禮。眾人除惡搞熱播劇集及電影，又會模仿世界各地歌手，甚至動漫人物勁歌熱舞，務求帶給觀眾開心愉快的晚上。據知第3集頒獎禮篇將頒發3個「惡搞」大獎，大會今日公布3個獎項組別提名名單及相關劇照。

第1個組別是「年度電視演員」，最後4強提名名單為王信號《狀王婚後事》、阿Lee《智能雪人》、龍庭《壹號龍庭》、等智堅《身痕女王》。第2個組別是「年度歌手」，最後5強提名名單為古巨軒《浮誇》、美少女戰士《美少女戰士》、林雙峯《放狗》、Britney Spearsss《Baby One More Time》、 Be安《光輝歲月》。第3個組別是「年度電影演員」，最後4強提名名單為國貨城《臨時截案》、涼茶偉《啜手指》、子華塵《鴨舌大狀》、鄭燶基《龍咁基》。

「年度電視演員」中，呼聲最高的是扮演王信號的「大坑小G」葉泓聲、扮演等智堅的「Professor Luk」王祖藍。王祖藍的眼神及微表情均還原《身痕女王》「非爺」一角，加上非爺的招牌珍珠奶茶的加持及其嘟嘴飲珍珠奶茶動作，完全將角色神髓呈現。王祖藍在提名片段中會與原裝的文慧心（佘詩曼飾）惡鬥連場。至於「王信號」葉泓聲則會惡搞「送細傑」一角。

「年度電影演員」競爭同樣激烈，頂頭大熱分別是扮演「涼茶偉」的王祖藍及扮演「子華塵」的「扮聲勁過李思捷」林樂熙。雖然王祖藍的《啜手指》版「涼茶偉」造型早已曝光，但這次他將聯同「元朗劉華」蔡景行合作演出。兩人會還原原裝的經典醫院講數場面，王祖藍的招牌「涼茶偉」眼神、蔡景行的眼神及戚嘴笑亦十分像真。至於扮演「子華塵」的林樂熙，除了在《鴨舌大狀》中會化身陳豪玩破音及唐老鴨聲，還會與飾演「王吻得」的李思捷有精彩對戲，兩人惡搞原裝經典對白「Everything is Wrong」，加上李思捷倒模「王吻得」在原裝的癲狂情况，戲味十足。

「年度歌手」最後5強當中，「Lowbud大熱」趙亮昭、「選美冠軍」麥嘉欣及「光B女」關嘉敏扮演的美少女戰士造型均十分搶眼。

（即時娛樂）