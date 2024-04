男團MIRROR身在美國進行世界巡迴演唱會,12子完成三藩市及洛杉磯兩站後,目前正在小休,當地時間13日再在紐約UBS Arena開騷。各成員趁空檔四出遊覽,姜濤、邱士縉(Stanley)及呂爵安(Edan)又一同入場觀看NBA球賽,更登上NBA官方Ig。NBA在官方Ig刊出3子在觀眾席上的合照及留言︰「Welcome @keung_show @edanlui @stanleysc_ of @mirror.weare from Hong Kong to LA! #NBACelebRow」姜濤及Stanley得知自己登上NBA官方Ig後大叫「OMG」,Edan則說︰「呢鋪真係光宗耀祖,黐線級Level。I love you NBA﹗雖然又做黑氣石,冇Kawhi冇PG冇Harden冇Westbrook,但都有KD有Booker,而且場波都刺激,仲驚喜地上咗NBA Ig。呢個故事教訓我哋,出街最好都係整返頭髮化番妝。」

(即時娛樂)