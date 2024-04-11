古天樂《九龍城寨之圍城》 入圍康城影展午夜展映單元 (18:34)

古天樂、林峯、劉俊謙等主演的電影《九龍城寨之圍城》入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」，這是香港相隔11年再有港產片入圍，上一次入圍的港產片是2013年由杜琪峯導演執導的電影《盲探》。

《九龍城寨之圍城》由莊澄、葉偉信監製，鄭保瑞執導。莊澄得知喜訊後說︰「非常開心！這齣戲2016年開始籌備，經歷好多困難，尤其是拍攝期間遇上COVID，大家都不離不棄，終於得到康城影展的認同。恭喜導演同台前幕後仝人！亦希望廣大觀衆支持！感謝！」葉偉信非常認同莊監製說法，期望大家別錯過好戲，記得入場支持。

鄭保瑞導演說：「《九龍城寨之圍城》能入到康城『午夜展映』，很開心，很驚喜！這部戲充滿香港獨有特色，是非常本土的動作片，能夠在康城影展的舞台上給更多人看到是非常難得的機會，亦希望這只是一個開始，令遠在歐洲的觀眾繼續留意香港這地方和現在的香港電影！城寨雖已不在，但我們團隊很想透過電影把它保留下來，令更多觀眾認識。」

主角古天樂表示：「當然很開心，10年沒香港電影入圍『午夜展映單元』，證明香港動作電影可以打入國際舞台，希望這部電影在各地上映時都有好好的口碑。」林峯說：「很開心知道這是相隔11年後，再有港產片入圍康城電影節『午夜展映單元』，感恩自己有機會主演這齣電影，希望所付出的努力能夠與世界各地的觀眾一同分享，也希望繼續可以拍多些這樣認真及高質素的電影。」

（即時娛樂）