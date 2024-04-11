古淖文無懼傳言 調節心態面對負評 想與肥媽合作飲食節目 (23:17)

古淖文出道10幾年，早在2009年已參加《亞洲星光大道》得到第5名，其後簽約亞視成為旗下藝人。2014年，古淖文返回澳門發展，直至去年再來港參加《中年好聲音2》並奪得冠軍。 他不認為這是「遲來的春天」，回想當年20多歲的自己年少氣盛，自覺勁過劉德華、郭富城，如果再在《亞洲星光大道》勝出定必態度囂張。今日的他思想和心態均已成熟，能謙虛地面對所有。「我不是巨星，我是古淖文！」

賽後面對「唱歌難聽」、「黐肥媽拉關係」、「江湖味濃」等負面新聞，古淖文調節個人心態，安慰自己「有人彈好過無人理」，將負評變成奮鬥動力，亦以一笑置之的心態面對造馬傳聞。「肥媽可以隻手遮天控制賽果？疫情幾年，我和肥媽沒見面，只偶然互相問候。我是確認入圍才告訴她，畢竟相識10多年，還曾一起登台，知道很難避嫌。我自知樣衰，不認識的人會覺得我不夠友善。我一定不及譚輝智，他樣子可愛，別人容易受落。希望大家了解我後，發現古淖文原來是傻更更的人。」

對於被指衣著打扮帶有「江湖味」和「亞視味」，古淖文自問參賽9個月以來，已開始脫胎換骨，但知道「江湖味」和「亞視味」不能一日就消失。「我是亞視出身，這是我的歷史，不能改變。」他認為從參賽時演繹陳百強《盼望的緣份》令不少觀眾感動落淚開始，已逐漸擺脫「江湖味」，但同時也認為「江湖味」或會是其賣點之一。「受已故偶像梅艷芳、前輩張國榮及羅文的百變形象影響，我敢於嘗試不同風格，妖味、騷味、撈味也可以，江湖味亦可能是我的個人賣點﹗我也想模仿韓星，走型格路線。」

古淖文自問演技未夠班、背對白能力差，加上希望專注唱歌，暫未想分心拍劇，但有興趣與肥媽合作拍飲食節目。自知「惹火」的他強調想跟肥媽合作，絕不是要挑戰陸浩明（6號）的契仔地位。談到感情世界，古淖文坦言已單身了10年。對於外界對其性取向懷疑，他毫不在意。「由得別人懷疑，我個人夠堅定就可以。喜歡男或女這問題... 或者可以說我太愛自己，很享受一個人生活，沒有另一半也可以，有朋友陪伴已足夠。」

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（即時娛樂）