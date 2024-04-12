姜濤看NBA球賽感觸憶亡友︰我用我的眼睛幫你看了 (12:20)

男團MIRROR正進行美加巡迴演唱會，12子已飛抵紐約，準備當地時間13日的演出。姜濤、邱士縉（Stanley）及呂爵安（Edan）日前一同入場觀看NBA球賽，獲NBA官方Ig發帖子歡迎，令3子受寵若驚﹗姜濤今早在社交平台發長文，透露這次入場看NBA球賽，想起曾一同打籃球的亡友，內心頗為感觸。

他說︰「其實這次去NBA挺感觸的，我也蠻久沒打那麼多字了（但為了籃球我可以～）。籃球對我來說應該是除了表演以外，我人生第二重要的事情了，是籃球讓我在小時候認識到我人生中最重要的幾個朋友，學校放暑假的兩個月，我幾乎每天都泡在維園的籃球場，從中午12點打到晚上關燈的11點，打到鞋子裡面的汗都可以順著鞋底流出去了（好噁心...）維園的阿叔阿伯們幾乎可以說都是看著我長大的，這也是為什麼我從出道到現在還堅持在那邊打球的原因，很多人會問你不會不自在嗎？那麼多人看著，是的，會不自在，但我不想因為成名之後就放棄這一片我最熟悉的地方，這是我為數不多會感到有安全感的地方。」

「我還記得我跟身邊最要好的幾個朋友，從小就約定好長大賺了錢，就一起去看場NBA，去挑戰紐約的街球勝地洛克公園，甚至還幻想將來大家娶妻生子後一起去看遍所有NBA的主場，當然現在這個夢想雖然不可以齊人完成，有一個朋友任性的先離開了，但是我只想告訴那個朋友，NBA真的很好看，我用我的眼睛幫你看了，雖然…前兩天你最愛的LeBron James並沒有上場，但我相信你也已經很開心了吧～」

「說了那麼多，其實我只想說我很感謝籃球，是你讓我的人生開始變得精彩了起來，直到現在我在演藝圈碰到的挫折，我還是會透過你去忘掉那些煩惱，重新建立起對自己的信心。我也很感謝NBA，是你們讓我認識到很多球星，讓我了解到許多球星們的生涯都充滿著挫折、質疑和挑戰，可他們都無一例外勇敢的面對這些，最後都變成了讓人敬佩的球員，每當我也遇到這些質疑的時候，我也會想像，我可以擁有這些球員的心態，只要踏上球場，踏上舞台，就要心無旁騖，專心擊敗我的對手們。謝謝你，NBA﹗謝謝你，籃球﹗」

（即時娛樂）