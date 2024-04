麥明詩(Louisa)上月與機師盛勁為結婚,為令雙方家長也開心及避免出現衝突情况,寧願疲倦也辦足3場不同形式的婚禮。麥明詩連日來在社交平台分享結婚照片,其中兩張是在盛勁為的成長地屯門田景邨拍攝。她在照片下寫着「Home is where we start from」,被指是為公屋出身的丈夫平反。對此,麥明詩說︰「有啲人仲老土到攻擊人出身。I'm sorry to say we are both proud of who we are and where we come from﹗」

(即時娛樂)