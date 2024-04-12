福祿壽訓練學院｜82歲盧海鵬獲頒榮譽博士 公開扮嘢心得 (14:54)

阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，將於後晚（14日）播出第3集頒獎禮篇。節目組今日公布頒獎禮嘉賓陣容，同時宣布向82歲「扮嘢界始祖」盧海鵬頒授榮譽博士。

頒獎禮嘉賓有負責頒發「年度電視演員」的「真假麥玲玲」，除了有如假包換的麥玲玲，還有阮兆祥扮演的「麥靈靈」；負責頒發「年度歌手」的「剛氏三兄弟」，除了有金剛、還有李思捷的「銀剛」及學員王玲扮演的「彭剛」；負責頒發「年度電影演員」的紂王及妲己，則由王祖藍及陳嘉佳（細細粒）分飾。3組頒獎嘉賓之中，以「真假麥玲玲」最吸睛。雖然阮兆祥與麥玲玲身高上有很大差距，但阮兆祥「神還原」麥玲玲的經典造型，連笑容也學到十足。成功減走逾100磅的細細粒以經典古裝美人妲己造型亮相，她除了大曬鎖骨展示瘦身成果，更連環擺嬌俏甫士做出妲己神髓，認真不足，卻搞笑有餘。細細粒興奮表示身上所穿的是當年溫碧霞的戲服：「我唔敢相信可以著得落，仲要有鬆添﹗」

「Professor Fuk」阮兆祥將在節目中率領學員「一人Avantgardey」黃建東、「大坑小G」葉泓聲、「光B女」關嘉敏、「買一送一」吳兆麟、劉倬昕、「HK. MR BEAN」黃潤成、「還珠攻略」王玲及「廣州暴龍哥」陶大衛組成9人男團「Kowloon」，跳唱《亞洲超星團》主題曲《閃耀/Shining》。據知，阮兆祥及一眾學員十分重視這次表演，由鎖定組成「Kowloon」開始已日以繼夜綵排。

「扮嘢界始祖」盧海鵬獲頒「福祿壽訓練學院榮譽博士」，製作組除預備了2分鐘的鵬哥經典扮嘢造型回顧影片外，福祿壽3位導師更會以他的3個經典扮嘢造型亮相致辭及表演，向鵬哥致敬。82歲的鵬哥領獎時不忘搞Gag：「喺TVB做咗好多年喇，但始終都冇獎項，點知依家我唔撈咁耐喇，佢又記得喎。」語畢，鵬哥還分享7個字的扮嘢心得。3子完成表演後，聯同一眾學員向鵬哥送上「福祿壽」小豬公仔，全場掌聲如雷，場面感人。

（即時娛樂）