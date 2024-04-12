楊茜堯開工拍劇被大女投訴 兩個夠晒數再懷孕機會微 (17:21)

楊茜堯昨晚與林夏薇等出席劇集《黑色月光》煞科宴時，表示該劇是她誕下細仔Eden後，相隔兩年復出拍攝的作品，感謝監製鍾澍佳給予機會。與丈夫羅子溢育有1子1女，她坦言照顧兩個孩子已很疲累，覺得現在的家庭生活已很完美，再生小朋友的機會很微。大女「小珍珠」羅翊心快4歲，細仔已亦2歲，楊茜堯說女兒已知道父母會在電視畫面中出現，但他們兩人主演的新劇也不適合子女觀看。

她透露兩姊弟因年紀相近會爭玩具︰「家姐咬弟弟，弟弟反咬家姐，家姐更曾出手抓人。遺傳？是，我常咬他的手，激死﹗我很頭痛，不停說『No』，逐個捉入房關上門說道理，有時就叫老公教。小珍珠最近學會『講數』，她說︰『媽咪，不要外出拍劇太耐﹗可否叫爸爸去拍？』我今天準備外出工作時，她又問我會否出去很久？我說很快就回家，她就安心了﹗這種溝通幾得意。」

楊茜堯回憶拍攝《黑色月光》時，羅子溢主演的劇集《婚後事》正在播映，她有時收工回家，也會陪丈夫收看。楊茜堯說︰「我捱住眼瞓捧場，看了兩集，覺得劇情寫實、感動。」談到羅子溢投訴她的評語太簡潔，楊茜堯笑答︰「夠精準就可以﹗我會再抽時間看他的劇集，以示支持。」她知道有網民將其《宮心計》演出畫面加入《婚後事》片段惡搞︰「老公給我看，我笑一笑就去睡覺。」

林夏薇首演反派，稱角色沉重，她拍攝時沒機會「萬歲」請食飯。談到她在劇中有不少親熱戲，林夏薇直言︰「對我來說，尺度很大﹗我與王浩信、馬志威也有對手戲。」

（即時娛樂）