LOONG 9集訓冼靖峰3子無份 樂易玲︰有時因工作未能抽身 (18:38)

無綫近日接連有藝人宣布離巢，高層樂易玲昨晚出席劇集《黑色月光》煞科宴時，認為有藝員離開、有新血加入是正常事，多年來如此，如舊的不去，新人如何上位。她說︰「就像楊茜堯也是無綫訓練班出來，離開了一段日子，有好劇又回來幫忙。否則，公司藝人愈來愈多，他們的工作就會愈來愈少。很多藝人也有想法，想出去走走，學不同事物。將來有機會，我們也需要他們回來幫忙。」對於有傳無綫開出的續約條件太辣，樂易玲直指傳媒不可能知道合約條款︰「每個藝人也不同，公司會按情况及根據幕後給予的評分，為他們度身訂做合約。公司不會跟所有藝人簽同一種合約，很難說誰的合約條款較辣或較寬鬆。」

邵氏有份投資的劇集《反黑2》因主要投資者的跨國匯款手續繁瑣問題，資金未能按時到位而停拍。主創團隊日前（7日）稱匯款已順利逐步通過，拍攝將於短期內恢復。樂易玲說︰「聽說製作資金在匯款上出現困難，兩星期後應會處理好。邵氏會否出手幫忙？他們沒要求。邵氏作為投資者也有自己的本分，希望劇組能盡快開工，否則演員脫期。我也緊張，無論公司或外判也有脫期情况。我每天也在處理藝員的檔期問題。現在做製作真的不容易，無綫不斷開劇，作品質素又好，已很叻﹗」

男團LOONG 9日前在官方微博宣布正式開始集訓，但參與集訓的都是分隊Loong 9-S成員，被編入Loong 9-V的3名香港無綫藝人冼靖峰、文佐匡、黃奕斌卻無份。樂易玲稱無綫派出5名藝人參加《亞洲超星團》比賽，看到他們在過程中有很大進步，目的已達到，公司也很開心看到冼靖峰、文佐匡及黃奕斌能成為LOONG 9成員。她相信LOONG 9分拆成兩隊自有原因，詳情要由曾志偉及主辦單位解說。樂易玲表示︰「LOONG 9由內地公司管理，事實上，3位（冼靖峰、文佐匡、黃奕斌）又真的是香港團隊，也是無綫後起之秀。單是說冼靖峰，他也有主演的劇集。他們不缺工作，有時會因為工作，未必可立即抽身出去，這是無可厚非。如工作撞期，LOONG 9有分隊幫忙會好一點，否則公司有很多工作也不敢找他們做。」樂易玲預告LOONG 9將於本月尾（28日）舉行發布會，大家屆時可聽各單位演說。

（即時娛樂）