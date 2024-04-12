余香凝取代衛詩雅演《白日之下》女主角︰我只是比較幸運 (20:09)

余香凝、廖子妤將於周日（14日）晚舉行的「第四十二屆香港電影金像獎」上，分別角逐「最佳女主角」及「最佳女配角」。她們今天（12日）與泰國男星Win Metawin一同出席品牌活動，余香凝稱角逐金像影后心情沒太緊張︰「每天忙工作又要照顧子女，單是陪女兒玩已消耗不少體力，沒時間想太多。」

近日有報道指她在《白日之下》的記者角色原屬意衛詩雅飾演，衛詩雅更曾參與該片的前期工作，隨導演簡君晋到法庭旁聽屬故事藍本的「康橋之家」前院長張健華的涉性侵案審訊。余香凝說︰「多謝導演、編劇及創作團隊多年來沒放棄，被拒絕多次仍繼續尋找投資者，過程中經歷了很多，最後把公眾關注的議題拍成電影，很難得﹗當日，我、廖子妤及其他演員也獲邀試鏡，相信每位演員也好好，試鏡時全力以赴。或許編劇覺得我的特質與角色相似才選了我，我只是比較幸運。」

廖子妤補充︰「我試鏡時也希望得到這角色，最後沒被選中也不打緊，希望下次有機會。要遇上好角色、好劇本及好團隊，也要講求緣分。」談到她與男友盧鎮業分別憑《毒舌大狀》、《年少日記》角逐「最佳女配角」及「最佳男主角」，廖子妤希望好友余香凝能奪影后獎項︰「如果余香凝和我能一起得獎，會是很值得紀念的事，我應會飲到嘔﹗」頒獎禮舉行在即，她仍未選好服飾，笑言一直想當性感女星，奈何從沒人覺得她性感。廖子妤說︰「將來如有好角色或劇情需要，我不介意拍裸露戲。男友也是演員，相信他會明白。」余香凝自認保守，透露其頒獎禮服飾只略為透視。她笑言︰「我不會太性感，只會露齒。」

（即時娛樂）