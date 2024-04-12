張敬軒望到馬房接觸冠軍馬沾旺氣 有腰力想學騎馬 (21:50)

張敬軒（軒仔）本月28日到沙田馬場擔任冠軍賽馬日開幕表演嘉賓，樂隊Pandora則於公眾席廣場舞台接力獻唱。連續3年獲頒「香港馬王」寶座及贏得最多獎金的「金鎗六十」，會再度出戰。

軒仔多次踏足沙田馬場為不同賽事及活動作表演嘉賓，對馬場不會陌生，但有一個地方他最想窺探，是馬房。他表示：「我想追星 - 追明星馬，如果有機會入馬房，就可以近距離同冠軍馬接觸，沾沾旺氣！」

軒仔表示最近居安思危，會不斷學習新事物傍身，對騎馬亦感興趣。雖然早前弄傷腰部，他自言康復後更有腰力，笑說：「我依家好有腰力，學騎馬都冇問題！」他一向支持本地文化傳承與保育：「香港的馬場承載很多香港人的回憶，這裏不單是集世界級賽馬運動的場所，更象徵著香港人的拼搏精神。香港人身處不同的環境，都會盡全力做到最好，勇往直前，爭取佳績，這亦是我持續學習的態度。而且馬場是個充滿熱情和團隊精神的地方，每支參賽隊伍都有著強大的團隊背後支持，體現堅毅和合作的精神。」他對身邊工作團隊亦愛護有加，感恩多年來背後團隊為自己的付出：「多得一班多年來同我一齊打拼的同事和合作伙伴的支持和鼓勵，我才可以像一匹賽駒，在賽道上的奔馳拼勁，為突破成績而戰。」 談到未來工作方向，軒仔表示：「除會出新專輯外，亦籌備舉辦展覽及工作坊，分享我自己的經驗和體會，展覽於5月舉行。」

樂隊Pandora首度於馬場表演，他們相當期待，興奮表示：「之前在電視上留意到馬迷在觀賞賽馬運動時很投入很熱情，氣氛熱烈情緒高漲，很期待當日入場與大家分享我們的音樂同時，亦可親身感受現場熾熱的氣氛。」

（即時娛樂）