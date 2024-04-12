香港唱片商會籌辦香港唱片店日 容祖兒盧冠廷眾星出限量版黑膠唱片 (22:11)

香港唱片商會主席Andy（右二）及副主席Mimi（左二）展示珍貴黑膠唱片及CD給主持人黎燕珊（左一）及梁辰民（右一）欣賞。（大會提供）

為推動樂迷再度入唱片店購買實體唱片，「香港唱片商會」於4月20日在香港籌辦「香港唱片店日」，響應同日世界各地舉行之「世界唱片店日」，目的共同推動音樂文化與逛實體店的體驗。同時香港各大唱片公司亦特別推出限量版黑膠唱片，包括容祖兒、盧冠廷、炎明熹率《聲夢》16子及歐信希等歌手，每人出一張黑膠唱片，除了活化黑膠唱片市場，更鼓勵大家繼續逛唱片店。

「香港唱片商會」會長林鍚堅（Andy）及副會長鍾慧慧（MiMi）接受黎燕珊及梁辰民主持的《星級品牌文化》訪問，在節目中透露該會籌辦「香港唱片店日」，也是首次引入香港，與世界各地唱片店同步進行。Andy稱近年發燒碟撐住香港唱片市場，現在世界各地再流行黑膠唱片，不少樂迷會當黑膠唱片是一種珍藏品，更覺得有升值能力，他透露實體碟的銷售數字近年強勢回歸，去年全球上升14%，亞洲區特別厲害，單單中國內地升幅接近30%，亞洲區佔全球整體銷量接近50%，所以他就考慮到藉此時機，籌辦「香港唱片店日」此大型活動，在4月20日當天，不同唱片公司推出限量版的黑膠唱片或特別版，例如以炎明熹為首的「聲夢家族」，一共16位年青歌手，借助這日子推出他們人生第一張黑膠唱片，讓他們帶動年輕樂迷也入唱片店買碟。

MiMi則表示容祖兒會推出一張紅色彩膠碟名為《薛丁格的貓》，盧冠廷亦推出全新錄製《Together as ONE》黑膠唱片，風行唱片亦為滿足樂迷推出甄妮《尊貴金選》紫色膠碟及歐信希《神挑合侶》黑膠唱片等。只要當天（20日）到各大唱片店就可以選購，而歌手們亦有可能隨時出現各大唱片店探店，與樂迷互動，感謝大家買實體唱片。Andy形容現在需要做精品唱片，製作必須認真，加上有靚的錄音製作，樂迷們自然會走進唱片店支持。

訪問期間，兩位嘉賓更展示一些珍藏版白版碟及玻璃CD等，至於樂迷與市民如何欣賞到？Andy透露市民可以透過由創意香港主辦，香港唱片商會承辦之「唱片旋律 香港唱片店文化寶藏展覽」參觀，該展覽於本月16日至22日一連7天，在荃灣荃新天地一期地下中庭舉行，場內會展出見證音樂盛世的珍貴寶藏，包括汪明荃及鄭少秋憑《歡樂年年》獲得歌手生涯第一張金唱片，還有甄妮、張德蘭、奚秀蘭、張明敏等曾獲得的金唱片、白金唱片，場內還會展出歷年各大傳媒頒發獎座，並會欣賞到世界最輕及最大的黑膠唱片，被喻為最「CD之皇」的實體Crystal CD及七彩黑膠唱片等。MiMi稱最開心獲得「為你喝采陳百強官方歌迷會」提供很多珍貴陳百強唱片及珍貴物品展出，歌迷們還親自佈置專櫃。

黎燕珊問Andy是否依然是容祖兒、鄭秀文等銷量最穩佔市場？Andy稱當然天王天后出碟有一定銷量，但不能忽視Hi-Fi市場已成主流之一，所以Hi-Fi界兩位天后Susan Wong的唱片可以賣到世界各地，還有陳潔麗都非常多擁躉。

（即時娛樂）