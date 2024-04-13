MIRROR現身FOX電視台節目 仲上埋美國CNN (15:20)

男團MIRROR近日身在美國舉行世界巡迴演唱會，12子當地時間11日深夜從三藩市飛抵紐約後，翌日早上即前往FOX電視台接受《Good Day New York》主持Curt Menefee及Rosanna Scotto的訪問。FOX5 New York在社交平台以「the new kings of Cantopop」來形容MIRROR，指他們正建立一個全球粉絲團。12子在節目中跳唱新團歌《Day 0》，惟因錄影廠場地所限，跳唱時只能以「走鬼」形式輪流入鏡。訪問以「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）及「大表哥」邱士縉 （Stanley）發言為主，3人在節目中大曬流利英語。

Anson Lo表示這次在海外巡演深深感受各地粉絲的熱情，由抵埗一刻已在機場受到粉絲的熱烈歡迎，所到之處也有歌迷守候，在舞台上演出時也聽到樂迷的尖叫歡呼聲，他們十分享受和感動。Rosanna Scotto問12子來到紐約後可有時間四出遊覽或嘗一口薄餅時，Ian說他們前一晚才到埗，睡了約兩個小時就來電視台。他又表示MIRROR來紐約前，已在三藩市及洛杉磯完成演唱會，正期待美國時間13日在紐約UBS Arena開騷。

MIRROR被問到最想跟哪位藝人一同表演，Stanley即說是DAME D.O.L.L.A.（NBA球星李拿特），表示隊中好幾位成員均是NBA球星的超級粉絲，能跟DAME D.O.L.L.A.合作感到非常榮幸。Curt Menefee邀請他們介紹香港流行音樂，Anson Lo稱MIRROR一直努力擁抱及汲收世界各地的不同類型音樂，並加上香港的獨特旋律風格。他認為香港流行音樂無處不在，大家可時何地也能聽到。Rosanna Scotto問隊中哪位跳舞最好，Stanley稱「Just near you」說是Anson Lo，Anson Lo即場示範身體如何性感地擺動。Rosanna Scotto再問隊中誰人唱得最好，Stanley及江𤒹生（AK）同時指着Ian，Ian笑笑口沒說話。

除了FOX5 New York，MIRROR亦到了CNN受訪，姜濤及Stanley均在Ig限時動態分享CNN招牌照片。

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（即時娛樂）