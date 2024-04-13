逆天奇案2｜79歲尹光首拍無綫劇 演頑固老人搶鏡 (16:14)

《逆天奇案2》昨晚（12日）播出新一集，首次拍攝無綫劇集的尹光出場，劇情講述地產發展商欲收購河埔村用地作發展用途，整條村獨欠頑固老人昌伯（尹光飾）不肯賣地，令剛升任村長的啟熙（謝東閔飾）非常頭痛。；一日，被灌醉的啟熙再去昌伯家進行游說，遭激動的昌伯拎起拐杖狂打，啟熙情急下將昌伯推倒。翌日傳出昌伯死訊，啟熙被控誤殺。啟熙懷孕中的太太恩（菊梓喬飾）頓失依靠，請求Hazel（蔣祖曼飾）幫助。森Sir接手調查後，發現黑幫為了迫昌伯搬走，出招令昌伯的家斷水、斷電兼cut埋電話線，昌伯家裏的平安鐘失靈，他亦因此失救而死 。

尹光現身《逆天2》令觀眾驚喜，今年79歲的他演出昌伯的頑固特質，講對白時更中氣十足。首次拍攝無綫劇集，尹光說︰「監製家豪哥（劉家豪）邀請，咪試吓囉﹗」談到拍攝時的難忘事，他回憶︰「今次入咗新界嘅村屋拍攝，嗰度又多樹，當日又咁啱落雨，好多蚊蟲，咬到周身都係。拍劇幾好玩，我事前都有做足準備工夫。收到劇本後，要背熟晒入面嘅內容，同埋揣摩角色，咁先為之一個好演員。背對白都幾難，但要將勤補拙，讀多啲背熟啲，當係歌詞咁背囉﹗再拍劇？最緊要睇角色適唔適合自己，如果適合我都會玩落去，因為我鍾意向難度挑戰。」與謝東閔及菊梓喬合作，尹光說︰「Very Nice啦佢哋，又好傾又好玩，又好照顧我。」

（即時娛樂）