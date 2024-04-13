聲夢1+2｜周吉佩現身助陣 張馳豪引體上升曬麒麟臂 (17:06)

TVB節目《聲夢1+2》今晚（13日）播出新一集，「紅藍大戰」在澳門開始，《聲夢》畢業生分成兩隊比拼，紅隊隊長Aska（張馳豪）、Felix（林智樂）、Desta（李茵彤），對戰藍隊隊長Sherman（潘靜文）、Duncan（侯雋熙）、金仔（金永衡）。紅、藍隊分別請來《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）、《超級巨星》出身的周志康擔任嘉賓。

今集被形容為「聲夢版體能之巔」，單是熱身遊戲「邊個反應快」已考驗眾人速度和敏捷度，玩法是每隊各派1人分別做攻和守，「攻」隊可隨時搶走中間的咪，若在得分區前被「守」隊捉到就冇分。身高1米85的Aska盡顯長腿優勢，撇甩周志康贏分；Duncan利用假動作搶咪成功，並大幅拋離Felix。第2回合團體賽考驗眼力，藍隊更自封「光速藍」。兩隊進行遊戲「唱K Gym Gym Gym」時，要一邊做健身一邊唱歌，Aska與Duncan邊做引體上升邊唱歌，同曬健碩麒麟臂。

最後決勝負的遊戲是「樓上樓下齊齊估」，每隊分別派兩隊員在樓上和樓下，兩隊樓下的隊員輪流估歌名，估中可揭開相應的數字拼圖，拼圖背後隱藏終極歌名的提示，而樓上隊員就要去估出終極歌名。紅隊狀態大勇，即使拼圖只揭開一半，吉吉和Felix也估中隱藏的終極歌名。相反，藍隊的Duncan和金仔則被隊友Sherman和周志康嘲諷「豬隊友」，金仔亦自封「垃圾」。至於擂台比拼唱歌環節，紅隊代表Aska和吉吉一起自彈自唱《左右為難》；藍隊代表周志康和金仔則自彈自唱《酷愛》，周志康直言為今次節目特意學彈結他。

（即時娛樂）