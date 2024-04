炎明熹相隔半年再開騷 淚灑舞台感激家人包容與鼓勵 (17:31)

炎明熹(Gigi)去年首個個人演唱會,尾場因颱風關係取消。相隔半年,她昨天(12日)再度踏上九展Star Hall舞台舉行一連3晚的《Gi-FORCE炎明熹演唱會2024》,獲家人及TVB總經理曾志偉、李克勤夫婦、劉德華、楊千嬅、陳煒、泳兒等多位前輩送贈花籃打氣,來自世界各地包括美國、挪威、馬來西亞及澳門的粉絲亦送上花籃,並於場外佈置多個大型應援打卡區。

Gigi這次的演唱會舞台設計貫徹去年的太空主題,台中央設置巨型半球體投射裝置。甫開場,Gigi以銀色星際造型一口氣唱出《真話的清高》、《焰》、《守望麥田》及《深夜告別練習》;接着又換上紅色露膊連身裙獻唱《心淡》、《世事何曾絕對》、《蜚蜚》及《記得》。跳唱逾10分鐘的快歌《別找我麻煩》、《Freakin' Nigtmare》、《刀馬旦》及《Little Magic》時,她更再度表演翻筋斗,為演唱會掀起高潮。

Gigi唱畢《李白》後跟樂迷打招呼:「終於可以正式同大家講嘢,大家可唔可以畀啲掌聲鼓勵吓我呢?為咗個颱風,我哋隔咗半年先再見,其實我係非常之驚,勁驚大家期望極大,又驚自己令大家失望,咁就唔使再同大家見面啦。」Gigi表示這次演唱會是「1.5版」,因為加入了不同新元素,挑選的曲目都是她最喜愛的歌曲。語畢,Gigi在台上喝水,然後直接打嗝,引來樂迷大笑。

為增加個唱新元素,Gigi邀請了好友林智樂(Felix)加入成為音樂團隊成員。她在台上鬼馬地說:「我手上有幾張功能牌,我依家就翻咗Felix呢張牌,佢嘅功能就係畀我去換衫,你可唔可以畀我保留呢個功能3日?其實係Felix加入咗我哋個團隊,以後大家都會多啲見到佢,希望大家可以多多支持佢。」Felix唱出新歌《忘記趁早》,又跟Gigi合唱《花與琴的流星》。

唱到《明天你好》時,Gigi突然哽咽,數度背向樂迷落淚。她冷靜後說:「我小學已經聽呢首歌,我冇諗過自己會做到歌手,我想將呢首歌送畀陪喺我身邊嘅人,同逐漸分開嘅人,好似喺天上面嘅爺爺,分道揚鑣咗嘅同學、朋友。我要好多謝我嘅屋企人,接受咗我唔開心嘅情緒,仲一路鼓勵我。」她邊抹眼淚邊說:「sorry呀大家,浪費咗大家幾秒鐘。」台下不少粉絲大叫「加油」,又高舉「炎明熹我哋真係好鍾意你」紙牌,為偶像打氣。

除了林智樂,Gigi昨晚亦請來馮允謙(Jay Fung)現身,合唱《報復式浪漫》。Jay Fung指兩人因《聲夢傳奇》認識,並大讚Gigi唱歌很好聽。他說:「咁細個又唱歌又做戲又返學又有禮貌,屋企人真係教得好好。」他主動邀請平日罕有做心心手勢的Gigi一起派心,更即場傳授派心技巧。事後Jay Fung窩心地問候Gigi,與他一起做心心會否很尷尬,場面搞笑。Gigi送上繡有「Jay Fung」字樣的結他帶,Jay Fung搞笑說:「我係想買結他帶好耐,不過我覺得咁都唔圓滿,你可唔可以幫我簽個名呀?」Gigi爽快答應。Gigi於安歌部分送上《The Way You Make Me Feel》及《Only For Me》,她說:「今晚去到呢度啦,聽晚見,拜拜。」

