炎明熹相隔半年再開騷 淚灑舞台感激家人包容與鼓勵 (17:31)

炎明熹（Gigi）去年首個個人演唱會，尾場因颱風關係取消。相隔半年，她昨天（12日）再度踏上九展Star Hall舞台舉行一連3晚的《Gi-FORCE炎明熹演唱會2024》，獲家人及TVB總經理曾志偉、李克勤夫婦、劉德華、楊千嬅、陳煒、泳兒等多位前輩送贈花籃打氣，來自世界各地包括美國、挪威、馬來西亞及澳門的粉絲亦送上花籃，並於場外佈置多個大型應援打卡區。

Gigi這次的演唱會舞台設計貫徹去年的太空主題，台中央設置巨型半球體投射裝置。甫開場，Gigi以銀色星際造型一口氣唱出《真話的清高》、《焰》、《守望麥田》及《深夜告別練習》；接着又換上紅色露膊連身裙獻唱《心淡》、《世事何曾絕對》、《蜚蜚》及《記得》。跳唱逾10分鐘的快歌《別找我麻煩》、《Freakin' Nigtmare》、《刀馬旦》及《Little Magic》時，她更再度表演翻筋斗，為演唱會掀起高潮。

Gigi唱畢《李白》後跟樂迷打招呼：「終於可以正式同大家講嘢，大家可唔可以畀啲掌聲鼓勵吓我呢？為咗個颱風，我哋隔咗半年先再見，其實我係非常之驚，勁驚大家期望極大，又驚自己令大家失望，咁就唔使再同大家見面啦。」Gigi表示這次演唱會是「1.5版」，因為加入了不同新元素，挑選的曲目都是她最喜愛的歌曲。語畢，Gigi在台上喝水，然後直接打嗝，引來樂迷大笑。

為增加個唱新元素，Gigi邀請了好友林智樂（Felix）加入成為音樂團隊成員。她在台上鬼馬地說：「我手上有幾張功能牌，我依家就翻咗Felix呢張牌，佢嘅功能就係畀我去換衫，你可唔可以畀我保留呢個功能3日？其實係Felix加入咗我哋個團隊，以後大家都會多啲見到佢，希望大家可以多多支持佢。」Felix唱出新歌《忘記趁早》，又跟Gigi合唱《花與琴的流星》。

唱到《明天你好》時，Gigi突然哽咽，數度背向樂迷落淚。她冷靜後說：「我小學已經聽呢首歌，我冇諗過自己會做到歌手，我想將呢首歌送畀陪喺我身邊嘅人，同逐漸分開嘅人，好似喺天上面嘅爺爺，分道揚鑣咗嘅同學、朋友。我要好多謝我嘅屋企人，接受咗我唔開心嘅情緒，仲一路鼓勵我。」她邊抹眼淚邊說：「sorry呀大家，浪費咗大家幾秒鐘。」台下不少粉絲大叫「加油」，又高舉「炎明熹我哋真係好鍾意你」紙牌，為偶像打氣。

除了林智樂，Gigi昨晚亦請來馮允謙（Jay Fung）現身，合唱《報復式浪漫》。Jay Fung指兩人因《聲夢傳奇》認識，並大讚Gigi唱歌很好聽。他說：「咁細個又唱歌又做戲又返學又有禮貌，屋企人真係教得好好。」他主動邀請平日罕有做心心手勢的Gigi一起派心，更即場傳授派心技巧。事後Jay Fung窩心地問候Gigi，與他一起做心心會否很尷尬，場面搞笑。Gigi送上繡有「Jay Fung」字樣的結他帶，Jay Fung搞笑說：「我係想買結他帶好耐，不過我覺得咁都唔圓滿，你可唔可以幫我簽個名呀？」Gigi爽快答應。Gigi於安歌部分送上《The Way You Make Me Feel》及《Only For Me》，她說：「今晚去到呢度啦，聽晚見，拜拜。」

（即時娛樂）