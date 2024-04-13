炎明熹欣賞歌迷拒買黃牛飛 不知鄧家杰可有捧場 (18:17)

炎明熹（Gigi）昨晚（12日）完成首場《Gi-FORCE炎明熹演唱會2024》後受訪，自評首場表現是「唔滿意之中嘅滿意」，騷前有點緊張，還在台上唱錯歌詞及忍不住笑。說到演唱《明天你好》時落淚，她說︰「我啲淚點都唔知邊度嚟﹗我預咗會喊，綵排時都有少少鼻酸感覺，到現場時真係忍唔到，首歌令我好大感觸。」

她否認19歲大個女，舞台服飾可以性感一點。談到在台上騷纖腰，Gigi說︰「綵排時發覺只食正常飯量嘅話，體力支持唔到整場表演，所以開騷前專登食多啲飯。如果大家覺得我條腰ok，真係要讚吓﹗我條腰比較長，都幫到我打後空翻。」有報道指歌迷堅拒幫襯黃牛黨，令不法分子炒燶飛，Gigi表示︰「係呀，我真係好欣賞，但都聽聞有歌迷買黃牛飛。不過，大家都唔好批評買黃牛飛嘅粉絲，因為我希望佢哋改過自新。真係唔好喇，我會爭取多啲表演機會﹗」

Gigi表示姚焯菲會回港捧場，但鍾柔美及詹天文因要考DSE未能到場支持。她被追問曾傳緋聞的《全民造星V》20強鄧家杰（Kakit）可有捧場時說︰「我又冇請佢嚟睇。其實我只見過佢一次，唔知佢會唔會嚟睇。」至於疑被Twins取代成連鎖快餐店代言人，Gigi表示︰「唔好咁講﹗大家有冇聽到我唱《好想約你》？大家快樂就ok。合約未完，之後會有其他合作。」

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（即時娛樂）