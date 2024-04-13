淡季報錯團｜練美娟陳子豐澎湖追風 駱振偉被吹到失聲 (19:26)

練美娟 （娟姐）、駱振偉（Thor）、陳子豐、王雍泰、陳君浩（阿Bu）、黃凱逸、樊沛珈、米露迪、蔡寶欣及Thomas Windle，主持的ViuTV全新節目《淡季報錯團》下周一（15日）首播，10位主持將分成3組分別前往正值暴風雨季的蘇梅島、嚴寒風季的澎湖及新年空無一人的胡志明市，體驗淡季旅遊的另類玩法。節目組亦為他們安排了神秘刺激的景點和任務，據知有主持人拍攝時一度經歷生死關頭。

娟姐、Thor和子豐將在第1集揭開「打卡天堂」澎湖的另一面，感受適逢風季的澎湖到底有幾大風。節目組首先要求他們在著名的澎湖跨海大橋上騎單車，雖然有指風力強得使橋上的行人寸步難行，3位主持卻認為「冇料到」。娟姐表示：「又話會踩唔到嘅，無嘢喎師傅﹗」3人之後趕往被譽為整個澎湖裏面位置最當風的景點「鯨魚洞」追風，Thor出發前對娟姐說：「咁睇吓你企唔企得穩囉...個一姐位。」娟姐報以堅定的眼神，並咬牙切齒說肯定要去。

為了客觀地測試風力，子豐手持專業的風力探測儀，與娟姐和Thor一同逆風步行至海邊，沿途被強風吹到披頭散髮，Thor頭上的冷帽更被強風吹掉。雖然儀器表上顯示風力徘徊於6級至8級烈風之間，子豐和娟姐卻認為風勢比在杏花邨感受到的超強颱風更厲害。感受過烈風的威力後，娟姐一臉疑惑地問節目組是否肯定未來5天都要在澎湖拍攝。子豐安慰她說估計稍後日子不一定都如此大風。兩人向喜歡追風的觀眾推介：「鍾意追風嘅朋友嚟呢到啦，完全唔使追，企喺到就有。」這時，Thor已失去蹤影，原來他被強風吹到不適，並一度失聲，要先上車休息。

（即時娛樂）