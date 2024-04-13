唐詩詠回顧感情失敗原因 單身近7年準備好迎接新戀情 (19:54)

唐詩詠前年9月離開無綫，結束20年賓主關係。她近日接受商台《星光背後》訪問，坦言早在2017年憑《不懂撒嬌的女人》奪得視后獎項時已計劃離巢。詩詠回憶︰「2015年時還會恐懼，但2017年得獎後，內心就有了想法，對自己說40歲後要想清楚希望做什麼，這是我為自己設下的死線，感到自己要時間休息。我是很喜歡演戲，但再這樣拍下去，覺得沒有突破，演的角色也差不多，我已拍到很累﹗如果我想有選擇，必須要有足夠積蓄，所以我在離開前狂拍劇，計算過半年沒工作也能養家。金牛座是需要先有好好的準備才下決定﹗」回望離開無綫後這年半，她坦言恐懼源於習慣，因此當日離巢後立即拍了一個廣告、兩齣電影，掙到一筆可觀的收入，另外也作出了不同的嘗試。

去年8月，詩詠到孟加拉探訪受童婚影響的女孩。她直言因此行而反思自己扭曲的童年︰「當地的女孩子很偉大，她們很想為了別人而求學，我當年卻為了掙錢而放棄學業，做很多事都是為了自己。當年金融風暴，父母離異，很多人上門追債，我那時認為沒有錢就會出現很多問題。看到孟加拉的女仔被迫嫁陌生人，我學會珍惜身邊人。」詩詠哽咽地表示約滿無綫後才有機會陪伴80歲的老父外遊︰「有次見到朋友在社交平台分享與家人的旅行照，我才想起自己未曾跟爸爸旅行。我從前只顧拍劇掙錢，沒什麼時間陪伴他。第一次與爸爸、哥哥去日本旅行，有一晚我和爸爸兩個人吃飯，雖然沒什麼特別話題，但那次才似是我們父女的真正相處。我浪費了20年，希望能在未來日子帶爸爸去不同地方旅行。爸爸已80歲，之前未曾外遊，希望他有更多這種回憶。我想與他一起找尋這種回憶，不想去到最後才後悔。」

雖然擁有「絕世好女友」外號，詩詠過去的幾段關係卻未能開花結果。她認為當中涉及很多原因，不談對方，自己從前也太注重工作，一切以工作為先，而且不懂得與另一半溝通，底線一被觸碰就選擇離開。詩詠說︰「我最弱溝通，不懂得與另一半分享不快樂，以為不說出來就無事，到最後，對方覺得我為何不說出來。吵架的時候，我剛巧被傳媒問到目前關係如何，我不想表露出來就不懂得回答，為這段關係添加了壓力，磨擦就更多。」2017年單身至今，詩詠自問已成長了，已準備好迎接一段細水長流、能彼此溝通的關係。

（即時娛樂）