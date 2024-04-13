福祿壽訓練學院｜與郭珮文扮人肉獎座被批不人道 陳懿德否認秘戀羅天宇 (20:20)

王祖藍、李思捷、阮兆祥連同黃建東、葉泓聲、麥嘉欣及關嘉敏等20多位入圍學員，今日出席新節目《福祿壽訓練學院》記者會，適逢剛過去的周四（11日）是李思捷的50歲生日，眾人送上蛋糕為他慶祝。李思捷表示生日當晚與20多個朋友打邊爐，開心到飲醉酒。他又自言已大個仔，想成家立室。郭珮文及陳懿德在節目中穿緊身衣扮「人肉獎座」，有網民批評節目組安排「不人道」。被取笑長期天然呆的郭珮文說︰「拍節目時間太長，我才比較呆，拍劇時的表現會不一樣。」陳懿德表示︰「不覺得扮獎座很慘、很辛苦，開心能參與這節目，會主動向幕後提議扮演一些角色。」

談到傳與羅天宇秘密拍拖1年，陳懿德否認，強調兩人只是好朋友，經常相約大班人聚會。她說︰「我們沒有地下情，公司也沒給予壓力，沒禁止拍拖，但我想專注工作。我們只是朋友，很多朋友也對我好好，不止他一個。突然有緋聞，成為封面人物有點緊張和害怕。我有跟天宇討論這件事，還叫他請我食飯。（覺得帶挈他成為封面人物？）不是這意思。我們工作為先，真的沒拍拖。」黃建東扮嘢經驗豐富，被網民質疑應做助教而非參賽學員。他說︰「不敢當，我仍有很多學習與進步空間。我也曾掙扎過，如今次不參加就再沒有機會，多謝公司給予機會。」

（即時娛樂）