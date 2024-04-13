莊文強支持黃子華余香凝封帝稱后 看好鄭保瑞獲最佳導演 (22:12)

電影導演莊文強接受香港電台第一台《舊日的足跡》車淑梅訪問，分享第42屆香港電影金像獎獎項的心水選擇。

莊文強由電視台撰稿員做起，逐步成為金牌編劇兼導演。他回想1999年正式入行，事業初期一直沒有大起色，直至2002年與麥兆輝合作拍攝《無間道》，票房大賣，他才為人所認識。「當時電影大收旺場，前景太美好，我們天天慶功。直至在一個聚會上遇到王家衛，他跟劉偉強說： 『其實你套戲放映後便已經完成，現時這些都只是虛幻……』 王家衛是得過無數光環的導演，那是他出自朋友的分享。我不知道這番說話是否正中劉偉強，但是中了我。於是我立即回家寫劇本，開始構思《無間道2》 。」

莊文強執導的《金手指》獲得今屆香港電影金像獎12項提名。主持車淑梅問為何梁朝偉獲「最佳男主角」提名，而另一主角劉德華卻沒有。他答道：「大家提名後，最後五強得由1900位業界人士推選出來。不過，按排隊輪候都應該是黃子華（得獎），偉仔拿了5次也足夠吧。我欣賞黃子華，覺得他暫時最好的演出是在《衝鋒隊》飾演一名線人。他行出來那種格衰態度和江湖老練的演繹，在短短一場戲中做得非常好。這次他的『Everything is wrong』 （電影對白）也是無得頂！」女主角方面，莊文強認為《白日之下》的余香凝呼聲最高。「她的角色難度高。她在大眾對記者的一般印象上，加添了許多令人意想不到的東西。其實她已經是阿姐級了，我看《緣路山旮旯》 時已經覺得她好厲害，一個人擔起整部戲，開始有 『最佳女主角』 的風範。當然，要走到那一步還要靠天時、地利、人和……我想應該是她！」

今年有份角逐「最佳導演」，莊文強笑言最開心是對手都比他年輕。「我選《命案》的鄭保瑞（得獎）。只有他的功力才能成就最後那一場戲。他獨有的濃烈情感與蠻不講理的力量，迫使林家棟發揮得好好。他曾經長時間當林嶺東的副導演，承傳了那種獨特的電影品味和風格。我覺得他值得獲『最佳導演』。至於『最佳編劇』 ，我選《年少日記》。那是一套十分個人的電影，表面上講述少年自殺，但核心是講人的孤獨，他（卓亦謙）把孤獨描寫得淋漓盡致。」

莊文強的電影大多有當紅演員參演，如何吸引他們答應演出？「演員都希望角色新鮮。故事不一定新鮮，但角色一定要有所發揮。例如郭富城飾演哨牙摔角手那部戲，兩三年前我已經看過，電影最近終於上畫。我告訴他，他真的做得很好。誇張點說，這才是影帝级的演出。整套戲跟着他走，如果沒有他，那部戲便會失去動力。」

「這個星期天我並不緊張，我去過（香港電影金像獎頒獎禮）多年，也做過金像獎的創作總監，大家最關心的其實是 after party。與其他獎項不同，金像獎是同業之間互相投票選出來的獎項，是一種專業的肯定，在行業裏拼搏的一種互相鼓勵。我20多年都是穿著同一套服裝，第一套是人家贊助的，第二套就一直穿到現在。」

（即時娛樂）