Loong 9宣布再加人 聘《亞洲超星團》第10名趙天翼做公益大使 (14:40)

趙天翼的粉絲曾不滿為何偶像在《亞洲超星團》中排名第10，卻不獲挑選入團。（網上圖片）

無綫（TVB）與內地合辦偶像選秀節目《亞洲超星團》，按最後成績順位選出奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁組成男團「Loong 9」。不過，Loong 9成軍未滿月已變陣。管理Loong 9的內地娛樂公司「樂華娛樂」，宣布加入張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊旗下3名有份參賽的藝人，並將LOONG 9分拆成集中內地到亞洲市場的Loong 9-S及主打香港到亞洲地區的Loong 9-V，3位新成員獲安排加入Loong 9-S，冼靖峰、文佐匡及黃奕斌就被調入Loong 9-V。LOONG 9日前在官方微博宣布開始集訓，但無綫旗下的香港3子卻冇份參與。由於張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊非根據《亞洲超星團》的最終名次入團，惹來比賽成績排第10的趙天翼粉絲不滿。

《亞洲超星團》日前（12日）突然在官方微博宣布聘請趙天翼成為「LOONG9少兒藝術教育公益大使」︰「鑑於《亞洲超星團》選手趙天翼，在《亞洲超星團》節目的歷次公演和決賽中表現出色，受到現場各位導師的高度讚譽和超星制作人的熱捧，尤其在決賽中榮獲節目組頒發的唯一一枚『未來之星』獎，成績斐然！『LOONG 9』針對選手趙天翼的特點和技藝，聘請趙天翼為『LOONG9少兒藝術教育公益大使』，參加系列公益演出活動。希望趙天翼同學在今後的日子裏，繼續努力學好文化課，戒驕戒躁，刻苦學藝，互相交流、虛心學習，圓滿完成公司交付的各項公益活動和演藝任務，齊心協力、閃耀亞洲、走向世界！」

不少網民質疑《亞洲超星團》此舉是為了平息趙天翼粉絲的不滿，亦有網民認為「乾脆頭18名直接出道就好了」。

（即時娛樂）