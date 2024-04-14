MIRROR 6子美國時代廣場廣告前打卡 Jer由銅鑼灣走到紐約百感交集 (15:30)

男團MIRROR剛完成在美國紐約的世界巡迴演唱會，下一站將到加拿大多倫多Meridian Hall開騷。12子在美國巡唱期間，他們在當地的後援會均在紐約時代廣場戶外大屏幕播出應援廣告，月尾生日的姜濤更獲美國「姜糖」（粉絲暱稱）送上生日應援廣告及流動生日廣告應援車。姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）及柳應廷（Jer），趁空檔到時代廣場MIRROR的應援廣告前「打卡」。

Jer昨天（13日）在社交平台分享合照，他感觸地說︰「We are here in USA﹗由我喺銅鑼灣Times square街頭busking，走到New York Times square大電視，百感交集~ 雖然噚日表演+訪問係冇瞓過覺嘅情況下直落，但係就算攰到開唔到眼，都覺得一切太不可思議！（雖然同唔到自己fansclub個廣告打卡，但都很感激你們每一位）感激我們遇上音樂，讓我們從中找到自己。感激遇上MIRROR，闖過很多人生不可能會經歷到的旅程。明天要表演的我，唔小心7點瞓咗個覺，依家又醒了... 好喇，我繼續迫自己瞓，good night﹗」

Jeremy則說︰「我瞓醒啦，終於瞓咗個好覺。噚日大概瞓咗2個鐘，但係個人其實做訪問嘅時候都好精神，有種亢奮喺度。喺我嘅幻想入面，我好似從來都冇諗過自己可以喺紐約打卡，多謝美國嘅Miro一齊俾咗個咁大嘅驚喜我哋，都多謝美國同加拿大嘅unicornsss將唯美本尊帶去美國。噚日打完卡，行咗一陣，頂唔順個眼瞓，就返咗酒店休息。今日又係show day啦，點都好，保持最好嘅水準係我哋要做嘅嘢。我哋俾自己想像嘅得到更多，真係好感謝所有嘅fans。好啦，今晚good show啦﹗」

Edan表示︰「今天是很特別又很緊張又很刺激又很夢幻的一天，感謝你們無論在任何時候，在任何地方都這麼支持我們﹗我們一定會堅定地向前方進發，請繼續和我們一起走這趟旅程！」

（即時娛樂）