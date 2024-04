MIRROR 6子美國時代廣場廣告前打卡 Jer由銅鑼灣走到紐約百感交集 (15:30)

next

男團MIRROR剛完成在美國紐約的世界巡迴演唱會,下一站將到加拿大多倫多Meridian Hall開騷。12子在美國巡唱期間,他們在當地的後援會均在紐約時代廣場戶外大屏幕播出應援廣告,月尾生日的姜濤更獲美國「姜糖」(粉絲暱稱)送上生日應援廣告及流動生日廣告應援車。姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)及柳應廷(Jer),趁空檔到時代廣場MIRROR的應援廣告前「打卡」。

Jer昨天(13日)在社交平台分享合照,他感觸地說︰「We are here in USA﹗由我喺銅鑼灣Times square街頭busking,走到New York Times square大電視,百感交集~ 雖然噚日表演+訪問係冇瞓過覺嘅情況下直落,但係就算攰到開唔到眼,都覺得一切太不可思議!(雖然同唔到自己fansclub個廣告打卡,但都很感激你們每一位)感激我們遇上音樂,讓我們從中找到自己。感激遇上MIRROR,闖過很多人生不可能會經歷到的旅程。明天要表演的我,唔小心7點瞓咗個覺,依家又醒了... 好喇,我繼續迫自己瞓,good night﹗」

Jeremy則說︰「我瞓醒啦,終於瞓咗個好覺。噚日大概瞓咗2個鐘,但係個人其實做訪問嘅時候都好精神,有種亢奮喺度。喺我嘅幻想入面,我好似從來都冇諗過自己可以喺紐約打卡,多謝美國嘅Miro一齊俾咗個咁大嘅驚喜我哋,都多謝美國同加拿大嘅unicornsss將唯美本尊帶去美國。噚日打完卡,行咗一陣,頂唔順個眼瞓,就返咗酒店休息。今日又係show day啦,點都好,保持最好嘅水準係我哋要做嘅嘢。我哋俾自己想像嘅得到更多,真係好感謝所有嘅fans。好啦,今晚good show啦﹗」

Edan表示︰「今天是很特別又很緊張又很刺激又很夢幻的一天,感謝你們無論在任何時候,在任何地方都這麼支持我們﹗我們一定會堅定地向前方進發,請繼續和我們一起走這趟旅程!」

(即時娛樂)