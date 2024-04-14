炎明熹開騷被姜皓文考演技 新歌MV點擊破百萬登熱搜榜 (16:11)

炎明熹（Gigi）昨晚（13日）舉行第2場《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》，除了爸媽外，好友姚焯菲及森美亦現身捧場。有過第1場的經驗，Gigi昨晚演出時更放更投入，在Dance Medley環節狂跳13分鐘仍揮灑自如。她在演唱會中段跟台下樂迷打招呼及搞笑地問︰「我適唔適合做『氣氛擔當』？」台下隨即歡呼回應。Gigi原本接着要獻唱《流沙》，但她突然撥弄鼻樑位置，說了句「我係咪跌咗少少嘢」。原來Gigi眼妝的閃片掉落，她在台上整理時不經意做了鬥雞眼，蝦碌場面引來全場哄笑。

Gigi昨晚請來電視劇《青春本我》中飾演其父親的姜皓文現身，姜皓文讚她在《還有一艘救生艙》的MV裏演技大爆發，鏡頭前話喊就喊。他表示應演唱會導演要求，要上台考驗Gigi演技，要她即場展示喜怒哀樂情緒。Gigi自嘲演戲時總是尷尷尬尬，姜皓文安慰說：「咁我個女啲喜怒哀樂表情係差唔多嘅，但係佢呢個招牌笑容，真係搵唔到第二個。」互考演技後，姜皓文爆笑料︰「當日拍劇期間，大家叫糖水宵夜，咁我哋畀張糖水紙佢揀，佢就問係咪點叫都得㗎？我話『係吖，你叫幾多碗都得』，跟住佢話『嘩，你哋好有錢呀』。我呢個女真係單純到好可愛，搞到我呢個做爸爸嘅有啲擔心。我當然唔驚台下嘅觀眾呃你，因為你哋惜佢都嚟唔切。」Gigi向姜皓文送上繡有「Black Pa」字樣的運動毛巾，姜皓文則祝福Gigi能紅遍整個宇宙，並開金口獻唱Gigi的《好想約你》。他說：「呢首歌係3日前同個女一齊揀，阿女話我唱慢啲，個感覺會好唔同喎，佢唱完呢首歌之後，我都去多咗嗰間快餐店食嘢。」

譚詠麟雖未能捧場，但昨天趁Gigi綵排時帶同果籃到場。他在社交網發文讚Gigi是可造之材。Gigi感激地說：「好開心校長咁忙都嚟睇我綵排，佢嘅支持畀咗好多信心我，真係好多謝佢。」另外，Gigi的新歌《還有一艘救生艙》MV上架4日已超過100萬點擊，登上熱門音樂影片第2位。

（即時娛樂）