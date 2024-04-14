芷珊約您｜黎芷珊直闖7大歌手組合巡唱後台 許志安稱安心事件為一世傷疤 (16:27)

黎芷珊主持的全新節目《芷珊約您》將於4月21日推出，她將在節目中以跟拍形式貼身直擊張敬軒、楊千嬅、溫拿、草蜢、許志安及陳慧琳的世界巡迴演唱會點滴。（大會提供 / 明報製圖）

黎芷珊主持的全新節目《芷珊約您》將於4月21日推出，她這次破天荒推出紀錄式訪談節目，碌盡人情卡邀請樂壇代表人物張敬軒、楊千嬅、溫拿、草蜢、許志安及陳慧琳等，並跟着他們走訪紐約、上海、澳門、馬來西亞、高雄、及廣州等不同地方，以跟拍形式貼身直擊他們舉行世界巡迴演唱會時台上台下點滴，與他們一起「唱」遊世界、暢談人生。千嬅和安仔更在節目中分享之前遇到事業低谷時的真實感受，以及如何克服逆境。無綫官方社交網早前播出7大單位嘉賓的預告片，許志安首度剖白2019年經歷低潮期後的衝擊，並坦言是「一世的傷疤」，甚至因此對歌唱事業失去期望。

芷珊透露節目構思於疫情過後，她私心想出國旅遊順道拍攝節目，因此《芷珊約您》是她的「自肥」之作。芷珊說︰「以往做開嘅訪談節目多數坐定定，但係依家觀眾要求愈嚟愈高，多啲畫面會更吸引，所以就諗有咩形式嘅訪談節目可以飛去唔同地方呢？加上歌手系列我未做過，所以就諗到需要周圍飛嘅巡迴演唱會。」節目去年7月開機拍攝，芷珊希望透過節目讓觀眾看到歌手們不為人知的一面︰「大家只係睇到台上嘅表演，台後其實仲有好多特別嘢，諗都諗唔到會發生嘅，我覺得都幾有趣！」

節目請到7大單位嘉賓，芷珊笑言亦有「食檸檬」時候，原因與紀錄片拍攝形式有關。她說︰「有啲歌手嚇親，因為全程要跟住，但我就係想有變化，所以最終唔成事。嗰陣係疫情尾聲，有啲歌手仲會戴口罩，同埋除咗開騷其餘時間都留喺酒店，比較難配合拍攝。加上每位歌手檔期不同，演唱會後台又多禁地。雖然台後好多嘢拍，但有啲嘢唔穿得，要一路同嘉賓嗰邊傾。」談到為何能贏得如此多藝人信任，芷珊笑指除了事前要花工夫做功課，對受訪者有深入及清晰的了解外，還必須與對方有充分溝通。她表示︰「我訪問前會再同佢哋傾吓偈先，畀佢哋知我嘅方向係點、希望件事出嚟係點，等佢哋有信心，就會好放心、好坦白咁同我盡訴心中情。」

（即時娛樂）