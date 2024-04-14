洪嘉豪開騷露腰曬腹肌 嘉賓邱彥筒tube top下滑狂抽衫 (17:27)

洪嘉豪首踏紅館舞台，昨晚（13日）舉行首場《洪嘉豪Kaho Live 2024》，獲魏浚笙、練美娟、鍾雪瑩、強尼、Lolly Talk、鄺潔楹、陳穎欣等捧場。演唱會採3面台設計，洪嘉豪穿西裝出場，唱出《主角光環》、《Truth or Dare》等歌曲，其間又走近觀眾席與歌迷合照。現場有粉絲大叫「除衫」，惟他脫下外套後，服飾設計只露出其纖腰上的腹肌線條。嘉豪邊飲水邊呻辛苦，稱花了兩個月才苦練成果。他說︰「最近踎低起身或睡醒起身時也頭暈，身體很弱。健身教練叫我吃多點，但為了身形沒辦法。媽媽今天也在場，她不准我除衫，否則不認我。我也感覺有些凍，很沒安全感。」

除了自彈自唱，向來很少跳舞的嘉豪也在舞台上跳唱。他完成演出後笑言已盡力，感覺有如「打大佬」。嘉豪請來COLLAR成員邱彥筒（Marf）任演出嘉賓，拖手合唱《仍有心跳脈搏》，性感現身的Marf又跳唱快歌《I'm Marf-elous》，其間疑tube top下滑，邊跳邊將衣服拉高。嘉豪說︰「初認識時被Marf的外表騙倒，合作（劇集《那年盛夏我們綻放如花》）後才知道她很『妹豬』，所以幾惜她。」演唱會尾聲，嘉豪剖白心聲，自言名字、樣子及歌藝平凡，沒想過能走到現在這一步。他又透露曾做錯事︰「我曾向媽媽發脾氣，希望大家在受騙、被罵、被傷害或被欺凌後都能既往不咎，重新做人。」

嘉豪騷後自評70至80分，透露跳唱時曾差點企不穩，演唱歌曲《隨波逐流》時又不小心撞倒，承諾今晚尾場會做得較好。說到外形清減了不少，他說︰「我沒刻意減肥，可能開騷有壓力，吃得不多。今天下午時吃少許已想嘔，腰圍只剩27吋。」嘉豪表示3星期前跟隨教練密集式健身，雖已操練出4嚿腹肌，但媽媽不批准在台上除衫。他透露獻唱《只要你不尷尬》時十分感觸︰「看見舞蹈員穿上我至少5年前的舊衣服及戴上歌迷贈送的頭套，我像看到很多個自己，很感觸，有點想哭。」

（即時娛樂）