梁詠琪圓夢「攻蛋」 全國語歌單答謝歌迷 冇預警宣布7月台北再開騷 (17:10)

梁詠琪昨晚在台北小巨蛋開騷，好姊妹許茹芸﹑李心潔和楊采妮，以及她的老公和囡囡都有捧場。（大會提供）

梁詠琪（Gigi）當年憑《短髮》一曲成功打入台灣市場，專輯更熱賣40萬張，但這些年來，Gigi一直跟夢想的小巨蛋舞台擦肩而過，直到28年後，Gigi終於圓夢登上小巨蛋舞台。

昨晚（13日）梁詠琪《時間遇上我們》演唱會在台北小巨蛋舉行。除了丈夫Sergio、女兒Sofia飛到台灣為Gigi打氣，她的一班圈中好友，亦專程捧場，包括楊采妮、李心潔、許茹芸，還有台灣藝人徐若瑄、溫昇豪、楊千霈等，以及當年為Gigi炮製不少經典國語金曲的音樂人李偲菘，當然少不了一班追隨Gigi多年﹑來自世界各地的粉絲，他們為偶像印製了寫上「不管等多久 我們都不走」的手幅，送給前來小巨蛋的過萬位歌迷，向登蛋成功的Gigi送上祝福。

重新編排全國語歌單，服裝、舞蹈、舞台燈光設計均有不同程度改動，為做好今次小巨蛋演唱會，團隊花盡心思，但同時Gigi也密切關注花蓮地震災情，昨晚甫開場，她親筆寫了一段文字，向花蓮地震受災災民送上衷心祝福，全文如下：「人生無常，天災無情。衷心向花蓮地震遇難者的家屬表達深切的哀悼，願逝者安息。也向所有救援人員致最高敬意。在此祝願大家健康、平安！」

以國語版《花火》作開場曲，Gigi升上小巨蛋舞台一刻，在場過萬位歌迷一同鼓掌歡呼，28年的等待，終於展現在眼前。之後Gigi接連唱了多首經典國語歌，包括《Spaghetti》、《膽小鬼》、《新鮮》等。

為歌迷設計台北場獨一無二的專屬「全國語」歌單，配上「時間遇上我們」的主題，把時間軸區分成「昨日、今日、明日」，30多首的國語金曲，Gigi有份跟演唱會團隊一同挑選，還有舞台燈光設計、部分舞台服飾，亦重新打造，當中加插unplug環節，Gigi接連唱出7首較少公開獻唱的歌，包括：《我要一種感覺》、《我們的笑很像》、《緊急的眼淚》、《洗臉》、《天使與海豚》、《懂得愛自己》以及《魔幻季節》。

3小時的演唱會，難以滿足所有歌迷，Gigi在台上說：「我已經把台北的歌單，變成全百分百國語歌，但還是很多歌曲塞不進來，今（昨）天真的唱不完，我們下次演唱會，把今（昨）天沒唱的歌都唱，好不好，這個演唱會在什麼時候？今年7月好不好？」歌迷還以為Gigi在開玩笑，她馬上認真地說：「我說真的，場地都已經訂了，我要歡迎大家7月來我的梁詠琪side track演唱會。」沒預警宣布再開show，台下歌迷報以掌聲支持。

滿滿回憶的金曲，台下歌迷整晚都跟著Gigi一起唱，尤其是讓她在台灣的歌唱事業發光發亮的《短髮》，穿上台灣本地設計師設計的全新白色長裙，Gigi與全場歌迷大合唱，她說：「謝謝時間，在我20歲那一年，把我從香港帶來台灣，這首歌給我帶來很多很多的回憶，我在這裏遇到很多美好的人，美好的事情，有時候我會感到孤單和迷惘，但我很感謝有你們的陪伴，讓我可以走到現在。20幾年過去，希望我的歌聲，可以一直陪伴著你們。」

為了留住這個登上小巨蛋的重要時刻，臨完場Gigi與全場過萬觀眾大合照，好好記錄重要時刻。完成安歌部分，歌迷不捨離開，不斷高呼「Gigi」的名字，不久，Gigi再走到台前，歌迷此時一湧而上，走到台邊跟Gigi揮手，為了滿足他們，Gigi獻唱《該怎麼愛你》以及《有時候》，還不斷要求歌迷給她「尖叫聲」，台下一呼百應，為她首個小巨蛋演唱會完美落幕。

（即時娛樂）