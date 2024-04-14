前藝人吳博君患漸凍人症近况曝光 疲憊渴睡 愁容沉默 (18:10)

前TVB資深藝人吳博君2018年患上「漸凍人症」，生活由患有先天性小兒麻痺症的太太照顧。吳博君患病後身體漸差，需長期臥牀，出入也要坐輪椅，已絕少露面。「莒光文化服務基金」昨天（13日）在社交平台透露吳博君的近况，指他早前身體不適入院5天，回家後疲憊渴睡、愁容沉默，亦不想拍照上鏡。義工登門探望期間，吳博君多數時間都是閉目休息。莒光文化服務基金的全文如下︰

前TVB資深藝員又稱綠葉王的吳博君，2018年開始，患上漸凍人症後，一直在家中卧牀生活，端賴患有輕度小兒麻痺的太太，以及外傭姐姐貼身照顧，然而，近日博君不適入住瑪嘉烈醫院，留院五天剛剛出院返家，波及精神情緒，整個人既變得疲憊渴睡，又愁容沉默。莒光文化服務基金及有艇搭基金會義工，特別前往荔景邨上門探訪，博君依舊卧牀休息，勉強點頭招呼，義工個多小時大多與吳太閒聊垂詢，博君大部分時間，都是閉目休息，昔日博君總會坐起來搭訕幾句，或主動描述過往拍電視劇的人和事。原來博君長期仍需定期到醫院覆診，每周則安排專車前往葵涌中醫治療兼針灸，醫療費用負擔吃力，幸好圈中友好們，發揮互助互愛精神，雪中送炭，拔刀相助，主動伸出援手。最後在外傭姐姐吃力抱着博君，坐在梳化椅上，他仍是很疲累樣子，勉強瞪着眼回應，義工握着博君雙手，輕拍肩膀，代表眾人為他打氣加油﹗勉勵他繼續努力治療！由於尊重博君不想亮相，義工放下帶來的大籃鮮果、蛋糕及利市，再三鼓勵加油則告辭了！

（即時娛樂）