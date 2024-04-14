Katy Perry為情變闢謠 馬斯克估計2032出現AI總統 (18:13)

楊紫瓊（左起）、謝茜嘉翠絲頓和貝兒娜森的共通點，就是3人先後在奧斯卡封后。（法新社）

被譽為「科學界奧斯卡」的突破獎頒獎禮昨晚在洛杉磯奧斯卡電影博物館舉行，現場星光熠熠，出席嘉賓包括金像影后《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、《神聖電視台》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）、《抖室》貝兒娜森（Brie Larson），以及《創戰紀》女星奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）、《奧本海默》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、《白宮群英》洛魯（Rob Lowe）、《搏擊會》男星愛德華諾頓（Edward Norton）、《Barbie芭比》瑪歌羅比（Margot Robbie）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）、女歌手Alicia Keys、真人騷女星Kim Kardashian等。早前被指與《魔盜王》奧蘭度布林（Orlando Bloom）情變的樂壇天后Katy Perry，昨日雙雙踏上紅地氈，似為近日的傳聞闢謠。

另一方面，昨日亦有不少富豪到場，除了微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）與女友Paula Hurd之外，還有全球最大住宿短租平台Airbnb聯合創辦人Joe Gebbia及太太Isabelle Boemeke、傳媒大亨梅鐸的前妻鄧文迪，以及電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）等。後者跟美媒談及今年總統大選，笑言預測2032年將出現AI候選人，並會入主白宮。

（即時娛樂）