金像獎｜唐萍膺專業精神獎 徐克感激管理電影服裝逾40年 (20:58)

負責頒獎「最佳視覺效果」及「最佳美術指導」的許光漢及袁澧林在台上chit chat時交換語言，袁澧林講國語，許光漢則講廣東話。不過，許光漢的廣東話麻麻，說第一句話前已窒一窒。（ViuTV網上片段截圖）

管理電影服裝超過40年的唐萍，在今晚舉行的「第四十二屆香港電影金像獎」獲頒「專業精神獎」。（ViuTV網上片段截圖 / 明報製圖）

「第四十二屆香港電影金像獎」今晚（14日）舉行，由徐克導演向擔任電影服裝管理超過40年的唐萍頒發「專業精神獎」。

唐萍說︰「今日好開心好幸運喺呢個電影嘅大舞台接受呢個『專業精神獎』，好多謝大會、評審、所有老闆、監製、導演，多謝所有嘅美指、服指。多謝台前幕後工作人員，有佢哋幫助，我先至可以每日咁順利咁開心完成一日嘅工作。多謝劉天蘭小姐、文念中會長，多謝佢哋嘅提名，多謝佢哋對我工作嘅信任。多謝我嘅好朋友、演員、同事，多謝佢哋咁多年嘅眷顧同愛護。多謝我屋企人，我兩個仔。佢哋細嘅時候，我冇時間照顧佢哋，佢哋好乖好孝順，冇學壞。多謝我嘅新婦同埋孫仔孫女，好感恩。多謝專程喺美國返嚟嘅仔、新抱、孫女、親家，令到我好感動。最後多謝大家，祝大家身體健康、工作順利，萬事如意，多謝﹗」

徐克導演說︰「我同我哋嘅同業多謝萍姐咁多年咁辛苦為我哋服務。我哋希望一齊為香港電影人嘅專業精神奮鬥到底﹗」

「最佳視覺效果」由黃智力、潘志恒（金手指）奪得；「最佳美術指導」由林子僑（金手指）奪得；「最佳服裝造型設計」得主是文念中（金手指）；「最佳攝影」則由潘耀明（金手指）奪得。

負責頒獎「最佳視覺效果」及「最佳美術指導」的許光漢及袁澧林在台上chit chat時交換語言，袁澧林講國語，許光漢則講廣東話。不過，許光漢的廣東話麻麻，說第一句話前已窒一窒，之後又似未聽懂袁澧林說的廣東話，令現場出現了數秒dead air。

（即時娛樂）